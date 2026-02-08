Смартфоны будет не узнать: когда они получат твердотельные батареи, которые лучше литиевых

Новый твердотельный аккумулятор Donut обещает, что смартфоны будут работать несколько суток без подзарядки.

Твердотельная батарея нового типа имеет мощность 400 Вт·ч/кг, обеспечивает полную зарядку за 5 мин., рассчитана на 100 000 циклов. Также она имеет более низкую стоимость, чем у литий-ионных аккумуляторов, утверждают в компании Donut, пишет phonearena.com.

Что известно о батареях Donut Lab

Компания Donut Lab выросла из Verge Labs в 2024 году. Последняя была финским стартапом, поддерживаемым миллиардером Петтери Лахтелой — соучредителем компании по производству носимых устройств Oura. Ученые этой компании использовали множество углеродных нанотрубок, покрытых оксидом титана для хранения энергии, натриевый электролит и легко масштабируемую технологию печати для массового производства листов этой батареи.

Одним из стратегических партнеров Donut Lab является Nordic Nano — компания, занимающаяся возобновляемой энергетикой и предлагающая передовые нанотехнологические решения для сбора и хранения солнечной энергии. Nordic Nano предлагает технологию трафаретной печати электродов. Технология дешева, масштабируема и гораздо экологичнее, чем производство литий-ионных аккумуляторов.

На выставке CES в 2026 году Donut Lab и Verge представили первый серийный мотоцикл с полностью твердотельной батареей. Он имеет запас хода 600 км на одном заряде, заряжается до 80% менее чем за 10 мин. и разгоняется от 0 до 60 миль в час примерно за 3 с.

Первый серийный мотоцикл с полностью твердотельной батареей Фото: Donut Lab

Будущее батарей для смартфонов — твердотельные

Хотя Donut Lab не упоминает смартфоны как потенциальную цель для своей технологии, можно с уверенностью предположить, что в конечном итоге в телефонах они появятся. Так, компания продемонстрировала дрон, оснащенный их батареей, доказав, что можно изготавливать уменьшенные версии этого аккумулятора.

Учитывая, что метод производства — это трафаретная печать, это означает возможность изготовления батарей нестандартной формы для самых разных гаджетов: от дронов до смартфонов, умных часов, ноутбуков, планшетов и, по сути, всего, что только можно себе представить.

Однако стартапу необходимо дополнительное финансирование для масштабирования производства, а также стратегические партнеры для внедрения их батареи в другие электронные устройства.

