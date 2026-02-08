Смартфони буде не впізнати: коли вони отримають твердотільні батареї, які кращі за літієві

Новий твердотільний акумулятор Donut обіцяє, що смартфони працюватимуть кілька діб без підзарядки.

Твердотільна батарея нового типу має потужність 400 Вт-год/кг, забезпечує повну зарядку за 5 хв., розрахована на 100 000 циклів. Також вона має нижчу вартість, ніж у літій-іонних акумуляторів, стверджують у компанії Donut, пише phonearena.com.

Що відомо про батареї Donut Lab

Компанія Donut Lab виросла з Verge Labs у 2024 році. Остання була фінським стартапом, підтримуваним мільярдером Петтері Лахтелою — співзасновником компанії з виробництва переносних пристроїв Oura. Вчені цієї компанії використовували безліч вуглецевих нанотрубок, покритих оксидом титану для зберігання енергії, натрієвий електроліт і технологію друку, яка легко масштабується, для масового виробництва листів цієї батареї.

Одним зі стратегічних партнерів Donut Lab є Nordic Nano — компанія, що займається поновлюваною енергетикою і пропонує передові нанотехнологічні рішення для збору та зберігання сонячної енергії. Nordic Nano пропонує технологію трафаретного друку електродів. Технологія дешева, масштабована і набагато екологічніша, ніж виробництво літій-іонних акумуляторів.

На виставці CES у 2026 році Donut Lab і Verge представили перший серійний мотоцикл із повністю твердотільною батареєю. Він має запас ходу 600 км на одному заряді, заряджається до 80% менш ніж за 10 хв. і розганяється від 0 до 60 миль на годину приблизно за 3 с.

Перший серійний мотоцикл із повністю твердотільною батареєю Фото: Donut Lab

Майбутнє батарей для смартфонів — твердотільні

Хоча Donut Lab не згадує смартфони як потенційну ціль для своєї технології, можна з упевненістю припустити, що зрештою в телефонах вони з'являться. Так, компанія продемонструвала дрон, оснащений їхньою батареєю, довівши, що можна виготовляти зменшені версії цього акумулятора.

Враховуючи, що метод виробництва — це трафаретний друк, це означає можливість виготовлення батарей нестандартної форми для найрізноманітніших гаджетів: від дронів до смартфонів, розумних годинників, ноутбуків, планшетів і, по суті, всього, що тільки можна собі уявити.

Однак стартапу необхідне додаткове фінансування для масштабування виробництва, а також стратегічні партнери для впровадження їхньої батареї в інші електронні пристрої.

