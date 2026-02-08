Мощный повербанк на 25000 мАч и 200 Вт для гаджетов: сколько стоит новинка Baseus (фото)

Компания Baseus представила EnerGeek GR11. Новинка выделяется высокой выходной мощностью, продуманной эргономикой со встроенными кабелями и продвинутой системой охлаждения.

Как сообщает Gizmochina, устройство уже появилось в каталогах китайских ритейлеров и поступит в продажу в феврале.

Подходит для ноутбуков

Емкость аккумулятора составляет 25 000 мАч (энергоемкость 90 Вт·ч). Внутри используются пять литий-ионных ячеек типоразмера 21700 автомобильного класса, что гарантирует долговечность и стабильность работы. Суммарная выходная мощность достигает впечатляющих 200 Вт.

Это позволяет повербанку заряжать даже самую требовательную технику. Например, поддерживается режим одновременной зарядки двух ноутбуков мощностью по 100 Вт каждый. Также возможна комбинация 140 Вт + 22,5 Вт для питания лэптопа и смартфона.

Baseus решила проблему вечно теряющихся проводов радикально. Устройство оснащено сразу двумя встроенными кабелями USB-C: выдвижной кабель (с механизмом рулетки), поддерживающий мощность до 140 Вт, а также съемный кабель, который в сложенном виде выполняет функцию ремешка для переноски.

Всего у гаджета четыре выхода: один порт USB-A и три интерфейса USB-C (включая встроенные кабели).

Быстрая зарядка и охлаждение

Новинка поддерживает протокол PD 3.1, а также стандарты PPS, QC 3.0 и проприетарные технологии быстрой зарядки от Xiaomi, Huawei, Samsung и других брендов. Сам аккумулятор способен заряжаться от блока питания мощностью 140 Вт — с 0 до 100% он восстанавливается примерно за 1 час 45 минут.

Чтобы избежать перегрева при таких нагрузках, инженеры применили трехслойную систему охлаждения: используются аэрокосмический графен, изоляция из аэрогеля и ИИ-алгоритмы терморегуляции. Вся информация о заряде, входной/выходной мощности и оставшемся времени работы выводится на цифровой дисплей.

В Китае стоимость Baseus EnerGeek GR11 составляет 429 юаней (около $62).

