Потужний повербанк на 25000 мАг і 200 Вт для гаджетів: скільки коштує новинка Baseus (фото)

Компанія Baseus представила EnerGeek GR11. Новинка виділяється високою вихідною потужністю, продуманою ергономікою з вбудованими кабелями і просунутою системою охолодження.

Як повідомляє Gizmochina, пристрій уже з'явився в каталогах китайських ритейлерів і надійде в продаж у лютому.

Підходить для ноутбуків

Ємність акумулятора становить 25 000 мАг (енергоємність 90 Вт-год). Усередині використовуються п'ять літій-іонних осередків типорозміру 21700 автомобільного класу, що гарантує довговічність і стабільність роботи. Сумарна вихідна потужність досягає вражаючих 200 Вт.

Це дає змогу повербанку заряджати навіть найвимогливішу техніку. Наприклад, підтримується режим одночасної зарядки двох ноутбуків потужністю по 100 Вт кожен. Також можлива комбінація 140 Вт + 22,5 Вт для живлення лептопа і смартфона.

Baseus вирішила проблему дротів, що вічно губляться, радикально. Пристрій оснащений відразу двома вбудованими кабелями USB-C: висувний кабель (з механізмом рулетки), що підтримує потужність до 140 Вт, а також знімний кабель, який у складеному вигляді виконує функцію ремінця для перенесення.

Загалом у гаджета чотири виходи: один порт USB-A і три інтерфейси USB-C (включно з вбудованими кабелями).

Швидка зарядка та охолодження

Новинка підтримує протокол PD 3.1, а також стандарти PPS, QC 3.0 і пропрієтарні технології швидкої зарядки від Xiaomi, Huawei, Samsung та інших брендів. Сам акумулятор здатний заряджатися від блоку живлення потужністю 140 Вт — з 0 до 100% він відновлюється приблизно за 1 годину 45 хвилин.

Щоб уникнути перегріву за таких навантажень, інженери застосували тришарову систему охолодження: використовуються аерокосмічний графен, ізоляція з аерогелю та ШІ-алгоритми терморегуляції. Уся інформація про заряд, вхідну/вихідну потужність і час роботи, що залишився, виводиться на цифровий дисплей.

У Китаї вартість Baseus EnerGeek GR11 становить 429 юанів (близько $62).

