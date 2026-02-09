Недооцененный флагманский смартфон 2026 года: какую новинку рекомендует эксперт (видео)

Бренд IQOO, принадлежащий Vivo, предлагает устройства с передовым "железом" по цене ниже, чем у конкурентов. Канал PhoneBuff провел детальное тестирование новинки и результаты не разочаровали.

Флагман IQOO 15, как выяснил автор обзора, оказался весьма качественным в фундаментальных аспектах. От лучшего в классе дисплея до емкого аккумулятора — эксперт тщательно проверил заявленные производителем характеристики.

Экран

iQOO 15 получил панель Samsung M14 OLED с разрешением 1440p. Примечательная особенность матрицы — отсутствие поляризационного слоя. Обычно решение используется для борьбы с отражениями, но такой слой поглощает до 50% света. Без него удалось добиться высокой яркости при меньшем энергопотреблении.

В замерах яркости с имитацией прямого солнечного света iQOO 15 выдал более 1600 нит и удерживал планку выше 1000 нит на протяжении всего теста. Для сравнения: OnePlus 15 быстро снизил яркость до 600 нит, а показатель Galaxy S25 Ultra из-за нагрева упал до 330 нит. То есть в яркие дни читаемость картинки будет удерживаться отлично.

Дисплей IQOO 15

Охват цветового пространства DCI-P3 составил 115,2% — шире, чем у S25 Ultra (96,3%). Это означает, что iQOO 15 отображает цвета в фильмах и играх насыщеннее и точнее. Кроме того, смартфон оснащен тремя датчиками освещенности (в том числе сзади), что позволяет системе корректно регулировать яркость даже при контровом свете.

Производительность

Аппаратная платформа базируется на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителе UFS 4.1. Немаловажную роль в играх играет фирменный вспомогательный чип Q3. Он позволяет одновременно повышать разрешение картинки (апскейлинг) и генерировать промежуточные кадры для плавности (интерполяция). В тестах это заметно улучшило детализацию объектов и плавность анимаций в поддерживаемых играх.

В бенчмарке 3D Mark смартфон набрал более 7100 баллов в первом цикле. К 20-му циклу производительность снизилась до 4300 баллов, стабильность составила 60%.

Блогер отметил, что iQOO использует консервативные профили производительности — в некоторых задачах смартфон намеренно ограничивает мощь ради экономии заряда и снижения нагрева.

Емкость аккумулятора IQOO 15 Фото: YouTube

Автономность и камеры

Благодаря аккумулятору емкостью 7000 мАч iQOO 15 занял второе место в общем рейтинге автономности канала PhoneBuff. В тесте, имитирующем непрерывную эксплуатацию (игры, видео, соцсети), смартфон продержался 30 часов 17 минут.

Камера состоит из трех модулей по 50 Мп. Журналист выделил режим Action Mode: даже при сильной тряске и быстром движении смартфон выдавал на удивление четкие снимки. Основная претензия коснулась программного обеспечения: оболочка Origin OS (на базе Android 16) перегружена предустановленным рекламным софтом, который приходится удалять вручную. Номерные обновления будут приходить 5 лет, патчи безопасности — 7 лет.

IQOO 15: меньше значит больше (обзор смартфона)

В целом IQOO 15 навязывает серьезную конкуренцию более известным брендам. Это топовое устройство, которое предлагает длительную автономность, дисплей высокого качества и бескомпромиссную игровую производительность.

Начальная цена IQOO 15 — 804 доллара.

