Недооцінений флагманський смартфон 2026 року: яку новинку рекомендує експерт (відео)
Бренд IQOO, що належить Vivo, пропонує пристрої з передовим "залізом" за ціною нижче, ніж у конкурентів. Канал PhoneBuff провів детальне тестування новинки і результати не розчарували.
Флагман IQOO 15, як з'ясував автор огляду, виявився досить якісним у фундаментальних аспектах. Від найкращого в класі дисплея до ємного акумулятора — експерт ретельно перевірив заявлені виробником характеристики.
Екран
iQOO 15 отримав панель Samsung M14 OLED з роздільною здатністю 1440p. Примітна особливість матриці — відсутність поляризаційного шару. Зазвичай рішення використовується для боротьби з відображеннями, але такий шар поглинає до 50% світла. Без нього вдалося домогтися високої яскравості при меншому енергоспоживанні.
У вимірах яскравості з імітацією прямого сонячного світла iQOO 15 видав понад 1600 ніт і утримував планку вище 1000 ніт упродовж усього тесту. Для порівняння: OnePlus 15 швидко знизив яскравість до 600 ніт, а показник Galaxy S25 Ultra через нагрівання впав до 330 ніт. Тобто в яскраві дні читабельність картинки буде утримуватися відмінно.
Охоплення колірного простору DCI-P3 склало 115,2% — ширше, ніж у S25 Ultra (96,3%). Це означає, що iQOO 15 відображає кольори у фільмах та іграх більш насиченими і точнішими. Крім того, смартфон оснащений трьома датчиками освітленості (зокрема ззаду), що дає змогу системі коректно регулювати яскравість навіть за контрового світла.
Продуктивність
Апаратна платформа базується на флагманському процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і накопичувачі UFS 4.1. Важливу роль в іграх відіграє фірмовий допоміжний чип Q3. Він дозволяє одночасно підвищувати роздільну здатність картинки (апскейлінг) і генерувати проміжні кадри для плавності (інтерполяція). У тестах це помітно поліпшило деталізацію об'єктів і плавність анімацій у підтримуваних іграх.
У бенчмарку 3D Mark смартфон набрав понад 7100 балів у першому циклі. До 20-го циклу продуктивність знизилася до 4300 балів, стабільність склала 60%.
Блогер зазначив, що iQOO використовує консервативні профілі продуктивності — у деяких завданнях смартфон навмисно обмежує міць заради економії заряду і зниження нагріву.
Автономність і камери
Завдяки акумулятору ємністю 7000 мАг iQOO 15 посів друге місце в загальному рейтингу автономності каналу PhoneBuff. У тесті, що імітує безперервну експлуатацію (ігри, відео, соцмережі), смартфон протримався 30 годин 17 хвилин.
Камера складається з трьох модулів по 50 Мп. Журналіст виділив режим Action Mode: навіть при сильній трясці і швидкому русі смартфон видавав напрочуд чіткі знімки. Основна претензія торкнулася програмного забезпечення: оболонка Origin OS (на базі Android 16) перевантажена встановленим рекламним софтом, який доводиться видаляти вручну. Номерні оновлення приходитимуть 5 років, патчі безпеки — 7 років.
Загалом IQOO 15 нав'язує серйозну конкуренцію більш відомим брендам. Це топовий пристрій, який пропонує тривалу автономність, дисплей високої якості та безкомпромісну ігрову продуктивність.
- Початкова ціна IQOO 15 — 804 долари.
Раніше повідомлялося про найпотужніший смартфон 2026 року з батареєю 7400 мАг. iQOO 15 Ultra позиціонують як ультимативне рішення для геймерів, із потужним чипом, активною системою охолодження і величезним акумулятором у тонкому корпусі.