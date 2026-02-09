Недооцінений флагманський смартфон 2026 року: яку новинку рекомендує експерт (відео)

Бренд IQOO, що належить Vivo, пропонує пристрої з передовим "залізом" за ціною нижче, ніж у конкурентів. Канал PhoneBuff провів детальне тестування новинки і результати не розчарували.

Флагман IQOO 15, як з'ясував автор огляду, виявився досить якісним у фундаментальних аспектах. Від найкращого в класі дисплея до ємного акумулятора — експерт ретельно перевірив заявлені виробником характеристики.

Екран

iQOO 15 отримав панель Samsung M14 OLED з роздільною здатністю 1440p. Примітна особливість матриці — відсутність поляризаційного шару. Зазвичай рішення використовується для боротьби з відображеннями, але такий шар поглинає до 50% світла. Без нього вдалося домогтися високої яскравості при меншому енергоспоживанні.

У вимірах яскравості з імітацією прямого сонячного світла iQOO 15 видав понад 1600 ніт і утримував планку вище 1000 ніт упродовж усього тесту. Для порівняння: OnePlus 15 швидко знизив яскравість до 600 ніт, а показник Galaxy S25 Ultra через нагрівання впав до 330 ніт. Тобто в яскраві дні читабельність картинки буде утримуватися відмінно.

Дисплей IQOO 15

Охоплення колірного простору DCI-P3 склало 115,2% — ширше, ніж у S25 Ultra (96,3%). Це означає, що iQOO 15 відображає кольори у фільмах та іграх більш насиченими і точнішими. Крім того, смартфон оснащений трьома датчиками освітленості (зокрема ззаду), що дає змогу системі коректно регулювати яскравість навіть за контрового світла.

Продуктивність

Апаратна платформа базується на флагманському процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і накопичувачі UFS 4.1. Важливу роль в іграх відіграє фірмовий допоміжний чип Q3. Він дозволяє одночасно підвищувати роздільну здатність картинки (апскейлінг) і генерувати проміжні кадри для плавності (інтерполяція). У тестах це помітно поліпшило деталізацію об'єктів і плавність анімацій у підтримуваних іграх.

У бенчмарку 3D Mark смартфон набрав понад 7100 балів у першому циклі. До 20-го циклу продуктивність знизилася до 4300 балів, стабільність склала 60%.

Блогер зазначив, що iQOO використовує консервативні профілі продуктивності — у деяких завданнях смартфон навмисно обмежує міць заради економії заряду і зниження нагріву.

Ємність акумулятора IQOO 15 Фото: YouTube

Автономність і камери

Завдяки акумулятору ємністю 7000 мАг iQOO 15 посів друге місце в загальному рейтингу автономності каналу PhoneBuff. У тесті, що імітує безперервну експлуатацію (ігри, відео, соцмережі), смартфон протримався 30 годин 17 хвилин.

Камера складається з трьох модулів по 50 Мп. Журналіст виділив режим Action Mode: навіть при сильній трясці і швидкому русі смартфон видавав напрочуд чіткі знімки. Основна претензія торкнулася програмного забезпечення: оболонка Origin OS (на базі Android 16) перевантажена встановленим рекламним софтом, який доводиться видаляти вручну. Номерні оновлення приходитимуть 5 років, патчі безпеки — 7 років.

IQOO 15: менше означає більше (огляд смартфона)

Загалом IQOO 15 нав'язує серйозну конкуренцію більш відомим брендам. Це топовий пристрій, який пропонує тривалу автономність, дисплей високої якості та безкомпромісну ігрову продуктивність.

Початкова ціна IQOO 15 — 804 долари.

Раніше повідомлялося про найпотужніший смартфон 2026 року з батареєю 7400 мАг. iQOO 15 Ultra позиціонують як ультимативне рішення для геймерів, із потужним чипом, активною системою охолодження і величезним акумулятором у тонкому корпусі.