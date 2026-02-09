Сколько работает смартфон с батареей 10 001 мАч: результат поразил экспертов (фото)
Эксперты GSMArena протестировали смартфон Realme P4 Power. Аккумулятор рекордной емкости (10 001 мАч) показал внушительные результаты в тестах.
Телефон возглавил рейтинг автономности издания, опередив ближайших конкурентов.
Секрет инновационной батареи
Обычно смартфоны с такими батареями представляют собой тяжелые и толстые "кирпичи". Однако Realme P4 Power весит всего 219 г при толщине 9,1 мм, что сопоставимо с обычными моделями.
Все потому, что применяется кремний-углеродная технология (Si-C) нового поколения. Она не только повышает плотность энергии, но и обеспечивает долговечность: производитель обещает, что АКБ сохранит 80% емкости даже спустя 8 лет эксплуатации (1650 циклов зарядки).
Результаты тестирования
В тесте активного использования (Active Use Score) смартфон продержался невероятные 25 часов 35 минут. Это лучший результат в базе данных GSMArena на момент публикации. Показатель высчитывается исходя из смешанного сценария с несколькими задачами, соотношение которых задали эксперты. Если говорить о разных типах нагрузки в изоляции, статистика получилась следующей:
- Телефонные разговоры: 61 час 8 минут.
- Просмотр видео: 34 часа 33 минуты.
- Веб-серфинг: 24 часа 46 минут.
- Игры: 13 часов 19 минут.
Для сравнения, OnePlus 15R (с батареей 7400 мАч), расположившийся на втором месте в рейтинге, отстал почти на 4 часа, продержавшись 21 час 36 минут.'
Несмотря на гигантскую емкость, смартфон заряжается достаточно быстро благодаря поддержке 80-ваттной зарядки SuperVOOC.
- 30 минут: 45% заряда (этого уже хватит на полноценный день работы).
- 0–100%: Полная зарядка занимает 79 минут.
Продажи Realme P4 Power стартовали 5 февраля в Индии по цене около 30 000 рупий (примерно $360).
Ранее сообщалось, что этот бюджетный смартфон высоко оценили пользователи. Чтобы купить хороший смартфон, необязательно искать самые новые модели. Motorola Edge 50 Fusion остается весьма сильным предложением в недорогом сегменте.