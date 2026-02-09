Сколько работает смартфон с батареей 10 001 мАч: результат поразил экспертов (фото)

Эксперты GSMArena протестировали смартфон Realme P4 Power. Аккумулятор рекордной емкости (10 001 мАч) показал внушительные результаты в тестах.

Телефон возглавил рейтинг автономности издания, опередив ближайших конкурентов.

Секрет инновационной батареи

Обычно смартфоны с такими батареями представляют собой тяжелые и толстые "кирпичи". Однако Realme P4 Power весит всего 219 г при толщине 9,1 мм, что сопоставимо с обычными моделями.

Все потому, что применяется кремний-углеродная технология (Si-C) нового поколения. Она не только повышает плотность энергии, но и обеспечивает долговечность: производитель обещает, что АКБ сохранит 80% емкости даже спустя 8 лет эксплуатации (1650 циклов зарядки).

Realme P4 Power в тесте GSMArena Battery Test 2.0 Фото: gsmarena.com

Результаты тестирования

В тесте активного использования (Active Use Score) смартфон продержался невероятные 25 часов 35 минут. Это лучший результат в базе данных GSMArena на момент публикации. Показатель высчитывается исходя из смешанного сценария с несколькими задачами, соотношение которых задали эксперты. Если говорить о разных типах нагрузки в изоляции, статистика получилась следующей:

Телефонные разговоры: 61 час 8 минут.

61 час 8 минут. Просмотр видео: 34 часа 33 минуты.

34 часа 33 минуты. Веб-серфинг: 24 часа 46 минут.

24 часа 46 минут. Игры: 13 часов 19 минут.

Для сравнения, OnePlus 15R (с батареей 7400 мАч), расположившийся на втором месте в рейтинге, отстал почти на 4 часа, продержавшись 21 час 36 минут.'

Realme P4 Power Фото: gsmarena.com

Несмотря на гигантскую емкость, смартфон заряжается достаточно быстро благодаря поддержке 80-ваттной зарядки SuperVOOC.

30 минут: 45% заряда (этого уже хватит на полноценный день работы).

45% заряда (этого уже хватит на полноценный день работы). 0–100%: Полная зарядка занимает 79 минут.

Продажи Realme P4 Power стартовали 5 февраля в Индии по цене около 30 000 рупий (примерно $360).

Ранее сообщалось, что этот бюджетный смартфон высоко оценили пользователи. Чтобы купить хороший смартфон, необязательно искать самые новые модели. Motorola Edge 50 Fusion остается весьма сильным предложением в недорогом сегменте.