Скільки працює смартфон з батареєю 10 001 мАг: результат вразив експертів (фото)

Експерти GSMArena протестували смартфон Realme P4 Power. Акумулятор рекордної ємності (10 001 мАг) показав значні результати в тестах.

Телефон очолив рейтинг автономності видання, випередивши найближчих конкурентів.

Секрет інноваційної батареї

Зазвичай смартфони з такими батареями являють собою важкі і товсті "цеглини". Однак Realme P4 Power важить всього 219 г при товщині 9,1 мм, що можна порівняти зі звичайними моделями.

Все тому, що застосовується кремній-вуглецева технологія (Si-C) нового покоління. Вона не тільки підвищує щільність енергії, а й забезпечує довговічність: виробник обіцяє, що АКБ збереже 80% ємності навіть через 8 років експлуатації (1650 циклів зарядки).

Realme P4 Power у тесті GSMArena Battery Test 2.0 Фото: gsmarena.com

Результати тестування

У тесті активного використання (Active Use Score) смартфон протримався неймовірні 25 годин 35 хвилин. Це найкращий результат у базі даних GSMArena на момент публікації. Показник вираховується виходячи зі змішаного сценарію з кількома завданнями, співвідношення яких задали експерти. Якщо говорити про різні типи навантаження в ізоляції, статистика вийшла такою:

Телефонні розмови: 61 година 8 хвилин.

61 година 8 хвилин. Перегляд відео: 34 години 33 хвилини.

34 години 33 хвилини. Веб-серфінг: 24 години 46 хвилин.

24 години 46 хвилин. Ігри: 13 годин 19 хвилин.

Для порівняння, OnePlus 15R (з батареєю 7400 мАг), що розташувався на другому місці в рейтингу, відстав майже на 4 години, протримавшись 21 годину 36 хвилин.'

Realme P4 Power Фото: gsmarena.com

Незважаючи на гігантську ємність, смартфон заряджається досить швидко завдяки підтримці 80-ватної зарядки SuperVOOC.

30 хвилин: 45% заряду (цього вже вистачить на повноцінний день роботи).

45% заряду (цього вже вистачить на повноцінний день роботи). 0-100%: Повне заряджання займає 79 хвилин.

Продажі Realme P4 Power стартували 5 лютого в Індії за ціною близько 30 000 рупій (приблизно $360).

Раніше повідомлялося, що цей бюджетний смартфон високо оцінили користувачі. Щоб купити хороший смартфон, необов'язково шукати найновіші моделі. Motorola Edge 50 Fusion залишається досить сильною пропозицією в недорогому сегменті.