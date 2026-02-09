Скільки працює смартфон з батареєю 10 001 мАг: результат вразив експертів (фото)
Експерти GSMArena протестували смартфон Realme P4 Power. Акумулятор рекордної ємності (10 001 мАг) показав значні результати в тестах.
Телефон очолив рейтинг автономності видання, випередивши найближчих конкурентів.
Секрет інноваційної батареї
Зазвичай смартфони з такими батареями являють собою важкі і товсті "цеглини". Однак Realme P4 Power важить всього 219 г при товщині 9,1 мм, що можна порівняти зі звичайними моделями.
Все тому, що застосовується кремній-вуглецева технологія (Si-C) нового покоління. Вона не тільки підвищує щільність енергії, а й забезпечує довговічність: виробник обіцяє, що АКБ збереже 80% ємності навіть через 8 років експлуатації (1650 циклів зарядки).
Результати тестування
У тесті активного використання (Active Use Score) смартфон протримався неймовірні 25 годин 35 хвилин. Це найкращий результат у базі даних GSMArena на момент публікації. Показник вираховується виходячи зі змішаного сценарію з кількома завданнями, співвідношення яких задали експерти. Якщо говорити про різні типи навантаження в ізоляції, статистика вийшла такою:
- Телефонні розмови: 61 година 8 хвилин.
- Перегляд відео: 34 години 33 хвилини.
- Веб-серфінг: 24 години 46 хвилин.
- Ігри: 13 годин 19 хвилин.
Для порівняння, OnePlus 15R (з батареєю 7400 мАг), що розташувався на другому місці в рейтингу, відстав майже на 4 години, протримавшись 21 годину 36 хвилин.'
Незважаючи на гігантську ємність, смартфон заряджається досить швидко завдяки підтримці 80-ватної зарядки SuperVOOC.
- 30 хвилин: 45% заряду (цього вже вистачить на повноцінний день роботи).
- 0-100%: Повне заряджання займає 79 хвилин.
Продажі Realme P4 Power стартували 5 лютого в Індії за ціною близько 30 000 рупій (приблизно $360).
Раніше повідомлялося, що цей бюджетний смартфон високо оцінили користувачі. Щоб купити хороший смартфон, необов'язково шукати найновіші моделі. Motorola Edge 50 Fusion залишається досить сильною пропозицією в недорогому сегменті.