Бюджетный ноутбук Apple уже близко: сколько будет стоить новый MacBook (фото)

Этой весной должен дебютировать доступный ноутбук от Apple на мобильном чипе. Слухи о новинке ходили давно, теперь появились инсайдерские подробности.

Apple уверена в успехе гаджета и планирует отгрузить около 8 миллионов единиц, что составит до 30% от всех продаж MacBook, пишет Gadgets360 со ссылкой на корейские СМИ.

Цена и дата выхода

Ожидается, что MacBook поступит в продажу в весенний период 2026 года (март — май). Информаторы прогнозируют стоимость в диапазоне от 699 до 799 долларов. Это сделает новинку на 200–300 долларов дешевле, чем нынешний MacBook Air начального уровня.

Такое решение позволит Apple войти в нишу недорогих ноутбуков для учебы и офисной работы, где сейчас доминируют Lenovo, ASUS и Acer.

Чтобы снизить себестоимость, Apple пошла на нестандартный шаг. Вместо чипов M-серии в новом ноутбуке будет установлен процессор A18 Pro — тот самый, что дебютировал в iPhone 16 Pro в 2024 году.

Хотя это мобильный чипсет, его архитектура схожа с компьютерным процессором M1: он имеет 6 ядер CPU, 6 ядер GPU и 16-ядерный нейронный модуль Neural Engine. В паре с 8 ГБ оперативной памяти этого должно хватить для базовых задач и обеспечения отличной автономности.

Так выглядит актуальный MacBook Air начального уровня Фото: PC Mag

Компромиссы

Снижение стоимости потребует отказа от некоторых продвинутых функций. Согласно утечкам, бюджетный MacBook лишится стандарта Thunderbolt: вместо высокоскоростных портов лэптоп получит обычные разъемы USB-C с со стандартной скоростью передачи данных.

Вероятно, предусмотрят и ограничения по подключению внешних мониторов. Сам дисплей устройства будет компактным — 12,9 дюйма.

