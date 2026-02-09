Бюджетний ноутбук Apple уже близько: скільки коштуватиме новий MacBook (фото)

Цієї весни має дебютувати доступний ноутбук від Apple на мобільному чипі. Чутки про новинку ходили давно, тепер з'явилися інсайдерські подробиці.

Apple впевнена в успіху гаджета і планує відвантажити близько 8 мільйонів одиниць, що складе до 30% від усіх продажів MacBook, пише Gadgets360 з посиланням на корейські ЗМІ.

Ціна і дата виходу

Очікується, що MacBook надійде в продаж у весняний період 2026 року (березень — травень). Інформатори прогнозують вартість у діапазоні від 699 до 799 доларів. Це зробить новинку на 200-300 доларів дешевшою, ніж нинішній MacBook Air початкового рівня.

Таке рішення дасть змогу Apple увійти в нішу недорогих ноутбуків для навчання та офісної роботи, де зараз домінують Lenovo, ASUS і Acer.

Щоб знизити собівартість, Apple пішла на нестандартний крок. Замість чипів M-серії в новому ноутбуці буде встановлений процесор A18 Pro — той самий, що дебютував в iPhone 16 Pro у 2024 році.

Хоча це мобільний чипсет, його архітектура схожа з комп'ютерним процесором M1: він має 6 ядер CPU, 6 ядер GPU і 16-ядерний нейронний модуль Neural Engine. У парі з 8 ГБ оперативної пам'яті цього має вистачити для базових завдань і забезпечення відмінної автономності.

Так виглядає актуальний MacBook Air початкового рівня Фото: PC Mag

Компроміси

Зниження вартості потребуватиме відмови від деяких просунутих функцій. Згідно з витоками, бюджетний MacBook позбудеться стандарту Thunderbolt: замість високошвидкісних портів лептоп отримає звичайні роз'єми USB-C зі стандартною швидкістю передачі даних.

Ймовірно, передбачать і обмеження щодо підключення зовнішніх моніторів. Сам дисплей пристрою буде компактним — 12,9 дюйма.

