"Бюджетный" iPhone 17e выходит скоро: какими функциями порадует смартфон (фото)

Apple готовит к выходу обновленную версию самого доступного iPhone. Деталями делится авторитетный инсайдер Марк Гурман.

Новинка призвана исправить главные недостатки предыдущего поколения и предложить флагманские фишки по умеренной цене, сообщает MacRumors.

Появление технологии MagSafe в модели 17e — одно из самых ожидаемых нововведений. Отсутствие магнитной зарядки в прошлогоднем iPhone 16e называли серьезным упущением, отпугнувшим многих покупателей. В iPhone 17e эта функция даст возможность пользоваться множеством аксессуаров.

Основой смартфона выступит мощный процессор Apple A19, который дебютировал в линейке iPhone 17 в прошлом году. Это означает, что "бюджетник" не будет уступать в производительности топовым моделям, легко справляясь с играми и задачами искусственного интеллекта.

iPhone 17e станет еще одним шагом на пути к независимости Apple от сторонних поставщиков компонентов. Сообщается, что устройство получит новейший сотовый модем собственной разработки — чип C1X.

Неофициальный рендер iPhone 17e Фото: macrumors.com

Кроме того, за беспроводные интерфейсы будет отвечать фирменный чип N1, обеспечивающий работу Wi-Fi, Bluetooth и протокола умного дома Thread. Это должно улучшить стабильность соединения и энергоэффективность устройства.

Apple планирует сохранить стартовую цену на прежнем уровне — 599 долларов.

По словам Гурмана, компания делает большую ставку на эту модель, планируя агрессивно продвигать ее на развивающихся рынках и в корпоративном секторе. Apple надеется воспользоваться ослаблением конкуренции в этом ценовом сегменте со стороны Google и Samsung, предложив покупателям больше функций за те же деньги.

