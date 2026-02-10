Какой iPhone купить в 2026 году: лучшие и худшие модели Apple (фото)
iPhone остаются одними из самых популярных смартфонов в мире. Это надежные устройства с удобной экосистемой и полюбившейся многим iOS. Вот модели, которые стоят своих денег в 2026 году.
Выбирая смартфон Apple, иногда разумнее не смотреть на самые новые флагманы, даже если маркетинг пытается убедить в обратном. Фокус расскажет, какие варианты предлагают наилучшее соотношение цены и качества.
iPhone 15 Pro Max
На вторичном рынке сложилась интересная ситуация. Разница между 16 Pro Max и актуальным 17 Pro Max в цене невелика, а вот 15 Pro Max стоит ощутимо дешевле. При этом технически он почти не уступает более новым аналогам: экран меньше всего на 0,2 дюйма, а разницу в производительности процессора заметить в реальной жизни невозможно. Покупка официально восстановленного (Refurbished) iPhone 15 Pro Max с новым корпусом и батареей сейчас считается выгодной сделкой.
- Цена: около 29 000 грн.
iPhone 17
Если хочется что-то максимально свежее с заделом на будущее, базовая модель 2025 года не разочарует. Разница в автономности по сравнению с Pro-версией составляет всего около 30 минут работы экрана, что несущественно. Основная камера на 48 Мп снимает отлично, уступая старшей альтернативе лишь в сложных условиях из-за меньшего физического размера матрицы. Главный компромисс — отсутствие телеобъектива для оптического зума и невозможность снимать 3D-видео. Но если эти функции вам не нужны, переплачивать почти 40% стоимости за приставку Pro нет никакого смысла.
- Цена: от 41 599 грн.
iPhone 16 (не 16e)
Модель iPhone 16e стоит лишь незначительно дешевле обычного iPhone 16, но предлагает урезанную функциональность. Пользователь получает всего одну камеру (без сверхширокоугольного модуля), замедленную беспроводную зарядку и процессор с урезанной графикой, который слабее на 22%. К тому же отсутствие магнитов MagSafe лишает доступа к огромной экосистеме удобных аксессуаров. iPhone 16 лишен этих компромиссов и сохраняет адекватную стоимость.
- Цена: от 39 299 грн.
iPhone Air покупать не стоит
Air подкупает эстетикой — это тонкий и легкий гаджет, который приятно держать в руке. Однако ради дизайна инженерам пришлось пожертвовать главным — автономностью. Батарея емкостью всего 3149 мАч не выдерживает активного дня: даже с заявленной оптимизацией телефон попросится на зарядку уже к обеду. Не говоря уже про отсутствие дополнительных камер и второго динамика при завышенной цене (51 999 грн).
