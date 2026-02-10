Какой iPhone купить в 2026 году: лучшие и худшие модели Apple (фото)

iPhone остаются одними из самых популярных смартфонов в мире. Это надежные устройства с удобной экосистемой и полюбившейся многим iOS. Вот модели, которые стоят своих денег в 2026 году.

Выбирая смартфон Apple, иногда разумнее не смотреть на самые новые флагманы, даже если маркетинг пытается убедить в обратном. Фокус расскажет, какие варианты предлагают наилучшее соотношение цены и качества.

iPhone 15 Pro Max

На вторичном рынке сложилась интересная ситуация. Разница между 16 Pro Max и актуальным 17 Pro Max в цене невелика, а вот 15 Pro Max стоит ощутимо дешевле. При этом технически он почти не уступает более новым аналогам: экран меньше всего на 0,2 дюйма, а разницу в производительности процессора заметить в реальной жизни невозможно. Покупка официально восстановленного (Refurbished) iPhone 15 Pro Max с новым корпусом и батареей сейчас считается выгодной сделкой.

Цена: около 29 000 грн.

iPhone 15 Pro Max Фото: CNN

iPhone 17

Если хочется что-то максимально свежее с заделом на будущее, базовая модель 2025 года не разочарует. Разница в автономности по сравнению с Pro-версией составляет всего около 30 минут работы экрана, что несущественно. Основная камера на 48 Мп снимает отлично, уступая старшей альтернативе лишь в сложных условиях из-за меньшего физического размера матрицы. Главный компромисс — отсутствие телеобъектива для оптического зума и невозможность снимать 3D-видео. Но если эти функции вам не нужны, переплачивать почти 40% стоимости за приставку Pro нет никакого смысла.

Цена: от 41 599 грн.

iPhone 16 Фото: Скриншот

iPhone 16 (не 16e)

Модель iPhone 16e стоит лишь незначительно дешевле обычного iPhone 16, но предлагает урезанную функциональность. Пользователь получает всего одну камеру (без сверхширокоугольного модуля), замедленную беспроводную зарядку и процессор с урезанной графикой, который слабее на 22%. К тому же отсутствие магнитов MagSafe лишает доступа к огромной экосистеме удобных аксессуаров. iPhone 16 лишен этих компромиссов и сохраняет адекватную стоимость.

Цена: от 39 299 грн.

iPhone Air Фото: gsmarena.com

iPhone Air покупать не стоит

Air подкупает эстетикой — это тонкий и легкий гаджет, который приятно держать в руке. Однако ради дизайна инженерам пришлось пожертвовать главным — автономностью. Батарея емкостью всего 3149 мАч не выдерживает активного дня: даже с заявленной оптимизацией телефон попросится на зарядку уже к обеду. Не говоря уже про отсутствие дополнительных камер и второго динамика при завышенной цене (51 999 грн).

