Лучшие техно-подарки на День влюбленных: модные смартфоны, повербанки, наушники (фото)

Ежегодно 14 февраля влюбленные радуют друг друга ценными подарками. Помимо цветов и сувениров, удивить партнера можно и полезным гаджетом.

Технологичный презент не просто останется на полке, но и пригодится в повседневной жизни, напоминая о второй половинке. Фокус расскажет о самых востребованных вариантах в 2026 году.

Для него

Портативная консоль Valve Steam Deck OLED

Если ваш избранник увлекается играми, это идеальное попадание. Консоль умеет запускать "тяжелые" современные игры (AAA-проекты) где угодно. Главное отличие новой версии — качественный 7,4-дюймовый OLED-экран. Он выдает глубокий черный цвет и поддерживает HDR с яркостью до 1000 нит. Картинка стала сочной, а частота обновления 90 Гц делает игровой процесс гораздо плавнее.

Valve Steam Deck OLED Фото: The Verge

Портативка работает на чипе AMD Zen 2 и графики RDNA 2. Игры вроде GTA V, Red Dead Redemption 2 и Resident Evil Village идут со стабильным фреймрейтом (от 55 до 90 FPS в зависимости от настроек). Более того, устройство работает на SteamOS (Linux), но при желании может заменить рабочий ноутбук — достаточно подключить клавиатуру, мышь и монитор.

В отличие от конкурентов, Steam Deck OLED работает очень тихо. Система охлаждения эффективна даже под нагрузкой. Управление удобное: стики высокие для точности, а фирменные тачпады позволяют играть в стратегии или управлять курсором в браузере.

Батарея выросла до 50 Вт·ч. В требовательных играх заряда хватит на пару часов, а в инди-проектах консоль может проработать до 6 часов. В комплекте может идти блок питания с американской вилкой, поэтому стоит сразу позаботиться о переходнике.

Цена в Украине: 34 399 грн.

Повербанк Baseus Bipow Digital Display 30000 мАч 20 Вт

Практичный подарок, который особенно актуален в условиях блэкаутов. Это емкий аккумулятор с огромной емкостью, способный зарядить средний смартфон 4–5 раз. Корпус выполнен из приятного матового пластика со специальной текстурой. Номинальная емкость батареи составляет 30 000 мАч (реальная отдача на устройства — около 18 000 мАч).

Повербанк Baseus Bipow Digital Display 30000 мАч 20 Вт Фото: rozetka.com.ua

На передней панели есть цифровой LED-дисплей. Он показывает не просто мигающие точки, а точный процент заряда, силу тока и напряжение. Вы всегда будете знать, сколько энергии осталось.

Удобно заряжать три устройства одновременно. Есть поддержка быстрой зарядки (QC 3.0, Power Delivery 3.0) мощностью до 20 Вт. Сам повербанк заряжается полностью примерно за 5 часов, что для такого объема очень быстро. Это довольно увесистый гаджет (645 г), носить его в кармане брюк не получится — это вариант для рюкзака.

Цена в Украине: 2975 грн.

Наушники Sony WH-1000XM6

Шестое поколение легендарной серии, которая считается эталоном среди полноразмерных беспроводных наушников с ANC. Sony провела работу над ошибками прошлой версии (XM5), вернув складную конструкцию. Теперь наушники занимают меньше места в рюкзаке, а кейс стал компактнее.

Наушники Sony WH-1000XM6 Фото: Mashable

Система из 12 микрофонов и нового процессора QN3 отсекает внешние звуки почти идеально. Гул транспорта, шум генераторов или дороги исчезают, оставляя пользователя наедине с музыкой. Звучание фирменное, с упором на басы (понравится любителям современной музыки), но его можно гибко настроить через отличное приложение. Есть функция "Общение в чате": наушники сами ставят музыку на паузу, когда вы начинаете говорить.

Заявлены до 30 часов работы с включенным шумоподавлением. Этого хватит на неделю активной эксплуатации.

Цена: 17 999 грн.

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Надежный бюджетный аппарат, который в базовых задачах совершенно не уступает более дорогим iPad. Цельнометаллический алюминиевый корпус выглядит стильно и надежно. Здесь установлена большая 12,1-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2.5K и частотой обновления 120 Гц. Картинка четкая, плавная и поддерживает Dolby Vision. В сочетании с четырьмя динамиками (Dolby Atmos) планшет превращается в отличный портативный кинотеатр.

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 Pro Фото: gsmarena.com

Процессор Snapdragon 7s Gen 4 набирает свыше 760 тысяч баллов в AnTuTu. Этого с запасом хватает для плавной работы системы HyperOS 2, офисных задач и многих популярных игр. Аккумулятор на 12 000 мАч обеспечивает почти 13 часов работы в смешанном режиме. Это выдающийся результат — можно смотреть фильмы или работать весь день без подзарядки.

Стоит учесть, что обычно продают версию без слота для SIM-карты — интернет только через Wi-Fi.

Цена в Украине: от 11 499 грн.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE

Линейка Galaxy S Fan Edition (FE) создана для тех, кто хочет получить флагманские фишки, не переплачивая за излишние характеристики. Galaxy S25 FE — это мощный смартфон с премиальными материалами (алюминиевая рама, стекло Gorilla Glass Victus+) и защитой от воды IP68.

Samsung Galaxy S25 FE Фото: gsmarena.com

6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X выдает яркую картинку (до 1900 нит). Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность анимаций.

В отличие от бюджетников, здесь установлен полноценный набор камер: основная на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширик и телефото-объектив с 3-кратным оптическим зумом. Дневные снимки отличные, ночной режим эффективно убирает шумы.

Смартфон работает под управлением ОС Android 16 с оболочкой One UI 8 и поддерживает функции искусственного интеллекта Galaxy AI (перевод звонков, редактирование фото). Samsung обещает 7 лет обновлений, так что подарок будет актуален очень долго.

Зарядка мощностью 45 Вт поддерживается, но адаптера в комплекте нет.

Цена: от 27 899 грн.

Для нее

Умное кольцо Oura Ring 4 Gold

Пожалуй, самый изящный гаджет подборки. Oura Ring 4 выглядит как стильное ювелирное украшение из золота, но внутри скрывает функции отслеживания здоровья. В отличие от громоздких смарт-часов, его можно носить круглосуточно, не снимая даже в душе или бассейне ( заявлена водостойкость). Корпус выполнен из прочного титана с PVD-покрытием, а заряда хватает до 8 дней.

Умное кольцо Oura Ring 4 Gold Фото: pocket-lint.com

Кольцо оснащено новой платформой Smart Sensing с 18 каналами измерения. Оно с высокой точностью отслеживает фазы сна, уровень стресса, температуру тела и сердечный ритм. Замеры производятся круглосуточно, что дает полную картину.

Устройство не отвлекает уведомлениями и экранами. Все вносится в приложение: утром владелица получает отчет о готовности к нагрузкам и качестве восстановления. Это комфортный вариант для тех, кто хочет следить за организмом, но не любит носить часы.

Сенсоры на внутренней стороне утоплены в корпус, поэтому кольцо не давит и ощущается на пальце естественно.

Есть нюансы: приложение Oura не поддерживает русский или украинский языки (только английский и другие иностранные), а для доступа ко всем данным требуется платная подписка. Также критически важно угадать с размером: пальцы могут отекать, поэтому перед покупкой рекомендуется использовать примерочный набор или спросить размер кольца.

Цена в Украине: от 27 000 грн.

Повербанк Belkin 20 000 мАч в цвете "Розовое золото"

Внешний аккумулятор давно перестал быть просто утилитарной вещью. Эта модель от Belkin выглядит элегантно и легко помещается в небольшую сумку, несмотря на внушительную емкость.

Повербанк Belkin 20 000 мАч в цвете "Розовое золото" Фото: rozetka.com.ua

Корпус выполнен из качественного пластика, он тонкий и обтекаемый. Цвет Rose Gold делает гаджет стильным аксессуаром, который приятно держать на столе. Емкости 20 000 мАч хватит на несколько полных зарядок смартфона, что незаменимо при отключениях света.

В наличии два порта USB-A и один USB-C. Можно заряжать до трех гаджетов одновременно (например, телефон, наушники и смарт-часы). Поддерживается быстрая зарядка Power Delivery мощностью до 20 Вт (для iPhone этого достаточно, чтобы быстро пополнить заряд на 50%).

Скорость зарядки самого повербанка не рекордная, а 20 Вт выходной мощности — это стандартный, но не сверхбыстрый показатель для 2026 года (ноутбук зарядить не получится).

Цена в Украине: 2401 грн.

TWS-наушники Apple AirPods Pro 3

Самые популярные в мире наушники недавно обновились. Среди девушек это хит продаж и всегда желанный подарок. В третьем поколении Apple переработала форму амбушюр и аппаратную, сделав акцент на здоровье и шумоподавлении.

TWS-наушники Apple AirPods Pro 3 Фото: Apple

Заявлено двукратное улучшение активного шумоподавления по сравнению с AirPods Pro 2 — наушники буквально "выключают" внешний мир. Звучание стало более драйвовым и басовитым. Еще теперь наушники умеют измерять пульс (данные видны в приложении "Здоровье").

Кейс оснащен динамиком для поиска через "Локатор", а сами наушники и футляр имеют защиту от влаги и пыли IP57. Автономность выросла до 8 часов непрерывного прослушивания (до 24–25 часов с кейсом).

Цена: 12 999 грн.

Наушники Apple AirPods Max

Еще один модный аксессуар, который часто берут и за звук, и за внешность. AirPods Max сочетают в себе премиальные материалы (алюминий, сталь, дышащая сетка) и невероятное качество звучания.

Наушники Apple AirPods Max Фото: Tom's Guide

Благодаря функции "Пространственное аудио" (Spatial Audio) фильмы и музыка звучат объемно, создавая эффект присутствия в кинотеатре. Режим прозрачности здесь работает настолько естественно, что вы забываете, что находитесь в наушниках — можно спокойно разговаривать с людьми, не снимая их.

Если у девушки есть iPhone или MacBook, эти наушники будут переключаться между ними мгновенно и бесшовно. Шумоподавление эффективно глушит гул транспорта.

Из минусов — они довольно тяжелые (почти 400 г), и при долгом ношении может ощущаться давление на голову. Также стоит помнить, что многие функции раскрываются только в паре с техникой Apple.

Цена: 29 999 грн.

Смартфон Apple iPhone 17

iPhone 17 в 2026 году — бескомпромиссный смартфон, в котором исправили главные недостатки аналогов прошлых лет. Покупая базовую модель, риск "продешевить" и упустить что-то важное больше не актуален. "Прошка" нужна далеко не всем, ведь обычная модель получила прекрасный экран и топовые характеристики. Цвет Lavender (нежный фиолетовый) или синий отлично смотрятся для подарка.

Смартфон Apple iPhone 17 Фото: Tom's Guide

Впервые в стандартной модели появился дисплей ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Анимации стали плавными, а яркость выросла до 3000 нит. Также завезли полноценный Always-On Display. Основной модуль камеры на 48 Мп делает отличные снимки с естественной цветопередачей. Новый сверхширокоугольный объектив (тоже 48 Мп) теперь снимает детализированные пейзажи и макро. Фронтальная камера получила квадратный сенсор для групповых селфи.

Внутри стоит чип A19, который тянет любые задачи и игры. Экран защищен новым стеклом Ceramic Shield 2, которое очень трудно поцарапать.

В отличие от Pro, здесь нет телеобъектива (оптического зума 3х или 5х), а разъем USB-C имеет скорость стандарта 2.0 (медленная передача больших файлов по кабелю). В остальном же телефон неспособен разочаровать.

Цена в Украине: от 46 799 грн.

Ранее сообщалось, что этот бюджетный смартфон высоко оценили пользователи. Чтобы купить хороший смартфон, необязательно искать самые новые модели. Motorola Edge 50 Fusion остается весьма сильным предложением в недорогом сегменте.