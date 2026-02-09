Підтримайте нас RU
Найкращі техно-подарунки на День закоханих: модні смартфони, повербанки, навушники (фото)

Подарунки на День святого Валентина що подарувати на день закоханих
Навушники Apple AirPods Max і смартфон | Фото: скриншот

Щорічно 14 лютого закохані радують одне одного цінними подарунками. Крім квітів і сувенірів, здивувати партнера можна і корисним гаджетом.

Технологічний презент не просто залишиться на полиці, а й стане в пригоді в повсякденному житті, нагадуючи про другу половинку. Фокус розповість про найбільш затребувані варіанти у 2026 році.

Для нього

Портативна консоль Valve Steam Deck OLED портативна консоль Valve Steam Deck

Якщо ваш обранець захоплюється іграми, це ідеальне влучення. Консоль вміє запускати "важкі" сучасні ігри (AAA-проекти) будь-де. Головна відмінність нової версії — якісний 7,4-дюймовий OLED-екран. Він видає глибокий чорний колір і підтримує HDR з яскравістю до 1000 ніт. Картинка стала соковитою, а частота оновлення 90 Гц робить ігровий процес набагато плавнішим.

Фото: Bridenstine

Портативка працює на чипі AMD Zen 2 і графіки RDNA 2. Ігри на кшталт GTA V, Red Dead Redemption 2 і Resident Evil Village йдуть зі стабільним фреймрейтом (від 55 до 90 FPS залежно від налаштувань). Ба більше, пристрій працює на SteamOS (Linux), але при бажанні може замінити робочий ноутбук — досить підключити клавіатуру, мишу і монітор.

На відміну від конкурентів, Steam Deck OLED працює дуже тихо. Система охолодження ефективна навіть під навантаженням. Управління зручне: стіки високі для точності, а фірмові тачпади дають змогу грати в стратегії або керувати курсором у браузері.

Батарея зросла до 50 Вт-год. У вимогливих іграх заряду вистачить на пару годин, а в інді-проектах консоль може пропрацювати до 6 годин. У комплекті може йти блок живлення з американською вилкою, тому варто відразу подбати про перехідник.

  • Ціна в Україні: 34 399 грн.

Повербанк Baseus Bipow Digital Display 30000 мАг 20 Вт Baseus Bipow Digital Display

Практичний подарунок, який особливо актуальний в умовах блекаутів. Це ємний акумулятор з величезною ємністю, здатний зарядити середній смартфон 4-5 разів. Корпус виконаний з приємного матового пластику зі спеціальною текстурою. Номінальна ємність батареї становить 30 000 мАг (реальна віддача на пристрої — близько 18 000 мАг).

Фото: rozetka.com.ua

На передній панелі є цифровий LED-дисплей. Він показує не просто миготливі точки, а точний відсоток заряду, силу струму і напругу. Ви завжди будете знати, скільки енергії залишилося.

Зручно заряджати три пристрої одночасно. Є підтримка швидкої зарядки (QC 3.0, Power Delivery 3.0) потужністю до 20 Вт. Сам повербанк заряджається повністю приблизно за 5 годин, що для такого обсягу дуже швидко. Це досить важкий гаджет (645 г), носити його в кишені штанів не вийде — це варіант для рюкзака.

  • Ціна в Україні: 2975 грн.

Навушники Sony WH-1000XM6

Шосте покоління легендарної серії, яка вважається еталоном серед повнорозмірних бездротових навушників з ANC. Sony провела роботу над помилками минулої версії (XM5), повернувши складну конструкцію. Тепер навушники займають менше місця в рюкзаку, а кейс став компактнішим.

Навушники Sony WH-1000XM6
Фото: Mashable

Система з 12 мікрофонів і нового процесора QN3 відсікає зовнішні звуки майже ідеально. Гул транспорту, шум генераторів або дороги зникають, залишаючи користувача наодинці з музикою. Звучання фірмове, з упором на баси (сподобається любителям сучасної музики), але його можна гнучко налаштувати через чудовий застосунок. Є функція "Спілкування в чаті": навушники самі ставлять музику на паузу, коли ви починаєте говорити.

Заявлено до 30 годин роботи з увімкненим шумозаглушенням. Цього вистачить на тиждень активної експлуатації.

  • Ціна: 17 999 грн.

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Надійний бюджетний апарат, який у базових завданнях абсолютно не поступається дорожчим iPad. Суцільнометалевий алюмінієвий корпус має стильний і надійний вигляд. Тут встановлена велика 12,1-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 2.5K і частотою оновлення 120 Гц. Картинка чітка, плавна і підтримує Dolby Vision. У поєднанні з чотирма динаміками (Dolby Atmos) планшет перетворюється на чудовий портативний кінотеатр.

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
Фото: gsmarena.com

Процесор Snapdragon 7s Gen 4 набирає понад 760 тисяч балів в AnTuTu. Цього із запасом вистачає для плавної роботи системи HyperOS 2, офісних завдань і багатьох популярних ігор. Акумулятор на 12 000 мАг забезпечує майже 13 годин роботи в змішаному режимі. Це видатний результат — можна дивитися фільми або працювати весь день без підзарядки.

Варто врахувати, що зазвичай продають версію без слота для SIM-карти — інтернет тільки через Wi-Fi.

  • Ціна в Україні: від 11 499 грн.

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE

Лінійка Galaxy S Fan Edition (FE) створена для тих, хто хоче отримати флагманські фішки, не переплачуючи за зайві характеристики. Galaxy S25 FE — це потужний смартфон із преміальними матеріалами (алюмінієва рама, скло Gorilla Glass Victus+) і захистом від води IP68.

Samsung Galaxy S25 FE
Фото: gsmarena.com

6,7-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X видає яскраву картинку (до 1900 ніт). Частота оновлення 120 Гц забезпечує плавність анімацій.

На відміну від бюджетників, тут встановлено повноцінний набір камер: основна на 50 Мп з оптичною стабілізацією, надширик і телефото-об'єктив з 3-кратним оптичним зумом. Денні знімки чудові, нічний режим ефективно прибирає шуми.

Смартфон працює під управлінням ОС Android 16 з оболонкою One UI 8 і підтримує функції штучного інтелекту Galaxy AI (переклад дзвінків, редагування фото). Samsung обіцяє 7 років оновлень, тож подарунок буде актуальним дуже довго.

Зарядка потужністю 45 Вт підтримується, але адаптера в комплекті немає.

  • Ціна: від 27 899 грн.

Для неї

Розумне кільце Oura Ring 4 Gold

Мабуть, найвитонченіший гаджет добірки. Oura Ring 4 виглядає як стильна ювелірна прикраса із золота, але всередині приховує функції відстеження здоров'я. На відміну від громіздкого смарт-годинника, його можна носити цілодобово, не знімаючи навіть у душі або басейні (заявлена водостійкість). Корпус виконаний з міцного титану з PVD-покриттям, а заряду вистачає до 8 днів.

Розумне кільце Oura Ring 4 Gold
Фото: pocket-lint.com

Каблучка оснащена новою платформою Smart Sensing з 18 каналами вимірювання. Воно з високою точністю відстежує фази сну, рівень стресу, температуру тіла і серцевий ритм. Заміри проводяться цілодобово, що дає повну картину.

Пристрій не відволікає повідомленнями та екранами. Усе вноситься в застосунок: вранці власниця отримує звіт про готовність до навантажень і якість відновлення. Це комфортний варіант для тих, хто хоче стежити за організмом, але не любить носити годинник.

Сенсори на внутрішньому боці втоплені в корпус, тому кільце не тисне і відчувається на пальці природно.

Є нюанси: застосунок Oura не підтримує російську або українську мови (тільки англійська та інші іноземні), а для доступу до всіх даних потрібна платна підписка. Також критично важливо вгадати з розміром: пальці можуть набрякати, тому перед покупкою рекомендується використати примірювальний набір або запитати розмір каблучки.

  • Ціна в Україні: від 27 000 грн.

Повербанк Belkin 20 000 мАг у кольорі "Рожеве золото"

Зовнішній акумулятор давно перестав бути просто утилітарною річчю. Ця модель від Belkin має елегантний вигляд і легко поміщається в невелику сумку, незважаючи на значну ємність.

Повербанк Belkin 20 000 мАг у кольорі "Рожеве золото"
Фото: rozetka.com.ua

Корпус виконано з якісного пластику, він тонкий і обтічний. Колір Rose Gold робить гаджет стильним аксесуаром, який приємно тримати на столі. Ємності 20 000 мАг вистачить на кілька повних зарядок смартфона, що незамінне при вимкненнях світла.

У наявності два порти USB-A і один USB-C. Можна заряджати до трьох гаджетів одночасно (наприклад, телефон, навушники і смарт-годинник). Підтримується швидка зарядка Power Delivery потужністю до 20 Вт (для iPhone цього достатньо, щоб швидко поповнити заряд на 50%).

Швидкість зарядки самого повербанка не рекордна, а 20 Вт вихідної потужності — це стандартний, але не надшвидкий показник для 2026 року (ноутбук зарядити не вийде).

  • Ціна в Україні: 2401 грн.

TWS-навушники Apple AirPods Pro 3

Найпопулярніші у світі навушники нещодавно оновилися. Серед дівчат це хіт продажів і завжди бажаний подарунок. У третьому поколінні Apple переробила форму амбушур і апаратну, зробивши акцент на здоров'ї та шумозаглушенні.

TWS-навушники Apple AirPods Pro 3
Фото: Apple

Заявлено дворазове поліпшення активного шумозаглушення порівняно з AirPods Pro 2 — навушники буквально "вимикають" зовнішній світ. Звучання стало більш драйвовим і басовитим. Ще тепер навушники вміють вимірювати пульс (дані видно в застосунку "Здоров'я").

Кейс оснащений динаміком для пошуку через "Локатор", а самі навушники та футляр мають захист від вологи та пилу IP57. Автономність зросла до 8 годин безперервного прослуховування (до 24-25 годин із кейсом).

  • Ціна: 12 999 грн.

Навушники Apple AirPods Max

Ще один модний аксесуар, який часто беруть і за звук, і за зовнішність. AirPods Max поєднують у собі преміальні матеріали (алюміній, сталь, дихаюча сітка) і неймовірну якість звучання.

Навушники Apple AirPods Max
Фото: Tom's Guide

Завдяки функції "Просторове аудіо" (Spatial Audio) фільми та музика звучать об'ємно, створюючи ефект присутності в кінотеатрі. Режим прозорості тут працює настільки природно, що ви забуваєте, що перебуваєте в навушниках — можна спокійно розмовляти з людьми, не знімаючи їх.

Якщо у дівчини є iPhone або MacBook, ці навушники перемикатимуться між ними миттєво і безшовно. Шумозаглушення ефективно глушить гул транспорту.

З мінусів — вони досить важкі (майже 400 г), і під час тривалого носіння може відчуватися тиск на голову. Також варто пам'ятати, що багато функцій розкриваються тільки в парі з технікою Apple.

  • Ціна: 29 999 грн.

Смартфон Apple iPhone 17

iPhone 17 у 2026 році — безкомпромісний смартфон, у якому виправили головні недоліки аналогів минулих років. Купуючи базову модель, ризик "продешевити" і упустити щось важливе більше не актуальний. "Прошка" потрібна далеко не всім, адже звичайна модель отримала прекрасний екран і топові характеристики. Колір Lavender (ніжний фіолетовий) або синій відмінно виглядають для подарунка.

Смартфон Apple iPhone 17
Фото: Tom's Guide

Уперше в стандартній моделі з'явився дисплей ProMotion з частотою оновлення 120 Гц. Анімації стали плавними, а яскравість зросла до 3000 ніт. Також завезли повноцінний Always-On Display. Основний модуль камери на 48 Мп робить чудові знімки з природною передачею кольору. Новий надширококутний об'єктив (теж 48 Мп) тепер знімає деталізовані пейзажі та макро. Фронтальна камера отримала квадратний сенсор для групових селфі.

Всередині стоїть чип A19, який тягне будь-які завдання та ігри. Екран захищений новим склом Ceramic Shield 2, яке дуже важко подряпати.

На відміну від Pro, тут немає телеоб'єктива (оптичного зуму 3х або 5х), а роз'єм USB-C має швидкість стандарту 2.0 (повільне передавання великих файлів кабелем). В іншому ж телефон нездатний розчарувати.

  • Ціна в Україні: від 46 799 грн.

Раніше повідомлялося, що цей бюджетний смартфон високо оцінили користувачі. Щоб купити хороший смартфон, необов'язково шукати найновіші моделі. Motorola Edge 50 Fusion залишається досить сильною пропозицією в недорогому сегменті.