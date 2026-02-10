Який iPhone купити у 2026 році: найкращі та найгірші моделі Apple (фото)

iPhone залишаються одними з найпопулярніших смартфонів у світі. Це надійні пристрої зі зручною екосистемою і iOS, що полюбилася багатьом. Ось моделі, які варті своїх грошей у 2026 році.

Обираючи смартфон Apple, іноді розумніше не дивитися на найновіші флагмани, навіть якщо маркетинг намагається переконати в зворотному. Фокус розповість, які варіанти пропонують найкраще співвідношення ціни та якості.

iPhone 15 Pro Max

На вторинному ринку склалася цікава ситуація. Різниця між 16 Pro Max і актуальним 17 Pro Max у ціні невелика, а ось 15 Pro Max коштує відчутно дешевше. При цьому технічно він майже не поступається новішим аналогам: екран менший всього на 0,2 дюйма, а різницю в продуктивності процесора помітити в реальному житті неможливо. Купівля офіційно відновленого (Refurbished) iPhone 15 Pro Max з новим корпусом і батареєю зараз вважається вигідною угодою.

Ціна: близько 29 000 грн.

iPhone 15 Pro Max Фото: films

iPhone 17

Якщо хочеться чогось максимально свіжого з доробком на майбутнє, базова модель 2025 року не розчарує. Різниця в автономності порівняно з Pro-версією становить лише близько 30 хвилин роботи екрана, що несуттєво. Основна камера на 48 Мп знімає відмінно, поступаючись старшій альтернативі лише в складних умовах через менший фізичний розмір матриці. Головний компроміс — відсутність телеоб'єктива для оптичного зуму і неможливість знімати 3D-відео. Але якщо ці функції вам не потрібні, переплачувати майже 40% вартості за приставку Pro немає жодного сенсу.

Ціна: від 41 599 грн.

iPhone 16 Фото: Скриншот

iPhone 16 (не 16e)

Модель iPhone 16e коштує лише незначно дешевше за звичайний iPhone 16, але пропонує урізану функціональність. Користувач отримує лише одну камеру (без надширококутного модуля), уповільнене бездротове заряджання і процесор з урізаною графікою, який слабший на 22%. До того ж відсутність магнітів MagSafe позбавляє доступу до величезної екосистеми зручних аксесуарів. iPhone 16 позбавлений цих компромісів і зберігає адекватну вартість.

Ціна: від 39 299 грн.

iPhone Air Фото: gsmarena.com

iPhone Air купувати не варто

Air підкуповує естетикою — це тонкий і легкий гаджет, який приємно тримати в руці. Однак заради дизайну інженерам довелося пожертвувати головним — автономністю. Батарея ємністю всього 3149 мАг не витримує активного дня: навіть із заявленою оптимізацією телефон попроситься на зарядку вже до обіду. Не кажучи вже про відсутність додаткових камер і другого динаміка при завищеній ціні (51 999 грн).

