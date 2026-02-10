"Бюджетний" iPhone 17e виходить скоро: якими функціями порадує смартфон (фото)

Apple готує до виходу оновлену версію найдоступнішого iPhone. Деталями ділиться авторитетний інсайдер Марк Гурман.

Новинка покликана виправити головні недоліки попереднього покоління і запропонувати флагманські фішки за помірною ціною, повідомляє MacRumors.

Поява технології MagSafe в моделі 17e — одне з найбільш очікуваних нововведень. Відсутність магнітної зарядки в торішньому iPhone 16e називали серйозним упущенням, що відлякало багатьох покупців. В iPhone 17e ця функція дасть можливість користуватися безліччю аксесуарів.

Основою смартфона виступить потужний процесор Apple A19, який дебютував у лінійці iPhone 17 минулого року. Це означає, що "бюджетник" не поступатиметься в продуктивності топовим моделям, легко впорається з іграми і завданнями штучного інтелекту.

iPhone 17e стане ще одним кроком на шляху до незалежності Apple від сторонніх постачальників компонентів. Повідомляється, що пристрій отримає новітній стільниковий модем власної розробки — чип C1X.

Неофіційний рендер iPhone 17e Фото: macrumors.com

Крім того, за бездротові інтерфейси відповідатиме фірмовий чип N1, що забезпечує роботу Wi-Fi, Bluetooth і протоколу розумного будинку Thread. Це має поліпшити стабільність з'єднання та енергоефективність пристрою.

Apple планує зберегти стартову ціну на колишньому рівні — 599 доларів.

За словами Гурмана, компанія робить велику ставку на цю модель, плануючи агресивно просувати її на ринках, що розвиваються, і в корпоративному секторі. Apple сподівається скористатися ослабленням конкуренції в цьому ціновому сегменті з боку Google і Samsung, запропонувавши покупцям більше функцій за ті самі гроші.

Раніше повідомлялося, який iPhone купити у 2026 році. iPhone залишаються одними з найпопулярніших смартфонів у світі. Це надійні пристрої зі зручною екосистемою і iOS, що полюбилася багатьом. Ось моделі, які варті своїх грошей у 2026 році.