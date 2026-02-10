Твердотельные аккумуляторы пойдут в массы: что за технология изменит рынок в 2026 году

Рынок человекоподобных роботов готовится к взрывному росту, что повлечет за собой колоссальный спрос на аккумуляторы нового типа.

Согласно отчету TrendForce, переход с традиционных литий-ионных батарей подстегнут именно роботы, пишет Electrek.Ожидается, что емкость рынка твердотельных АКБ для гуманоидных роботов вырастет с 0,05 ГВт·ч в 2025 году до 74,2 ГВт·ч к 2035 году — это рост почти в 1500 раз.

Почему не электрокары

Недавнее решение Илона Маска свернуть производство электромобилей Tesla Model S и Model X ради переоборудования линий под выпуск роботов Optimus подтверждает прогнозы аналитиков. Уже в 2026 году мировые поставки человекоподобных роботов могут превысить 50 000 единиц, показав годовой рост более 700%.

Сейчас основным источником питания для таких машин служат тройные литиевые батареи с высоким содержанием никеля (NMC/NCA), выбранные из-за их высокой плотности энергии. Более дешевые литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы используются преимущественно в сервисных роботах, от которых не требуется длительная автономность.

Главным препятствием для массового внедрения гуманоидных роботов остается слабое время работы от одного заряда. Современные батареи просто не справляются с нагрузкой:

При емкости батареи около 0,85 кВт·ч робот работает менее 4 часов, и то в статичном режиме. Tesla Optimus Gen 2: Оснащен батареей на 2,3 кВт·ч, но при динамической нагрузке (ходьбе и выполнении задач) разряжается всего за 2 часа.

Для роботов, призванных заменить людей на производстве (где нужно стоять, наклоняться и поднимать грузы часами), такие показатели неприемлемы. Компании вроде Agility Robotics и Apptronik пытаются решить проблему с помощью быстрой замены батарей, обеспечивая круглосуточную работу, но это лишь временный компромисс.

Робот Unitree G1 Фото: Скриншот

Плюсы твердотельных батарей

Эксперты TrendForce уверены, что решением станут твердотельные аккумуляторы. Они обладают значительно более высокой плотностью энергии, что позволит роботам работать дольше без увеличения веса и габаритов источника питания. Кроме того, такие батареи стабильнее и безопаснее жидких литиевых аналогов, что важно для устройств, работающих рядом с людьми.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Крупные игроки, такие как Xpeng (с моделью HGR Iron) и GAC (с роботом GoMate), начали внедрение твердотельных батарей. Если прогноз сбудется, ставка Tesla на роботов может оказаться стратегически верным ходом на зарождающемся рынке новых энергоносителей.

Ранее сообщалось, когда смартфоны получат твердотельные батареи, которые лучше литиевых. Новый твердотельный аккумулятор Donut обещает, что смартфоны будут работать несколько суток без подзарядки.