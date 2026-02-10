Твердотільні акумулятори підуть у маси: що за технологія змінить ринок у 2026 році

Ринок людиноподібних роботів готується до вибухового зростання, що спричинить колосальний попит на акумулятори нового типу.

Згідно зі звітом TrendForce, перехід з традиційних літій-іонних батарей підстьобнуть саме роботи, пише Electrek.Очікується, що ємність ринку твердотільних АКБ для гуманоїдних роботів зросте з 0,05 ГВт-год у 2025 році до 74,2 ГВт-год до 2035 року — це зростання майже в 1500 разів.

Чому не електрокари

Нещодавнє рішення Ілона Маска згорнути виробництво електромобілів Tesla Model S і Model X заради переобладнання ліній під випуск роботів Optimus підтверджує прогнози аналітиків. Уже 2026 року світові поставки людиноподібних роботів можуть перевищити 50 000 одиниць, показавши річне зростання понад 700%.

Зараз основним джерелом живлення для таких машин слугують потрійні літієві батареї з високим вмістом нікелю (NMC/NCA), обрані через їхню високу щільність енергії. Дешевші літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори використовуються переважно в сервісних роботах, від яких не потрібна тривала автономність.

Головною перешкодою для масового впровадження гуманоїдних роботів залишається слабкий час роботи від одного заряду. Сучасні батареї просто не справляються з навантаженням:

Unitree H1: При ємності батареї близько 0,85 кВт-год робот працює менше 4 годин, і то в статичному режимі.

Tesla Optimus Gen 2: Оснащений батареєю на 2,3 кВт-год, але при динамічному навантаженні (ходьбі та виконанні завдань) розряджається всього за 2 години.

Для роботів, покликаних замінити людей на виробництві (де потрібно стояти, нахилятися і піднімати вантажі годинами), такі показники неприйнятні. Компанії на кшталт Agility Robotics і Apptronik намагаються вирішити проблему за допомогою швидкої заміни батарей, забезпечуючи цілодобову роботу, але це лише тимчасовий компроміс.

Робот Unitree G1 Фото: Скріншот

Плюси твердотільних батарей

Експерти TrendForce впевнені, що рішенням стануть твердотільні акумулятори. Вони мають значно вищу щільність енергії, що дасть змогу роботам працювати довше без збільшення ваги і габаритів джерела живлення. Крім того, такі батареї стабільніші та безпечніші за рідкі літієві аналоги, що важливо для пристроїв, які працюють поруч із людьми.

Перші кроки в цьому напрямку вже зроблено. Великі гравці, такі як Xpeng (з моделлю HGR Iron) і GAC (з роботом GoMate), почали впровадження твердотільних батарей. Якщо прогноз збудеться, ставка Tesla на роботів може виявитися стратегічно правильним ходом на ринку нових енергоносіїв, що зароджується.

Раніше повідомлялося, коли смартфони отримають твердотільні батареї, які кращі за літієві. Новий твердотільний акумулятор Donut обіцяє, що смартфони працюватимуть кілька діб без підзарядки.