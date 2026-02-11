ChatGPT теперь показывает рекламу миллионам пользователей: как отключить (фото)

Эпоха чат-ботов без монетизации подходит к концу. OpenAI запустила показ рекламы в приложении ChatGPT. Первыми с новшеством столкнутся жители США, использующие бесплатные аккаунты или новый бюджетный тариф Go.

Этот шаг оказался вынужденным: обслуживание инфраструктуры ИИ требует колоссальных инвестиций, а бесплатные версии сервиса пока не приносят прибыли, пишет PhoneArena.

Как это будет выглядеть

Рекламные блоки будут появляться с пометкой "Спонсировано" (Sponsored). OpenAI подчеркивает, что эти сообщения будут визуально отделены от основных ответов нейросети, чтобы не вводить пользователей в заблуждение.

Реклама будет контекстной. Алгоритм проанализирует тему вашей беседы и прошлые взаимодействия. Пример: Если вы спрашиваете рецепт пирога, чат-бот может показать рекламу продуктового набора или доставки еды.

Компания обещает строгий контроль за контентом:

Никакой рекламы для несовершеннолетних.

Табу на чувствительные темы: реклама не будет появляться в диалогах о ментальном и физическом здоровье или политике.

Влияние на ответы: Рекламодатели не могут влиять на то, что именно отвечает вам ИИ.

Рекламодатели получают только обобщенную статистику (просмотры, клики). OpenAI утверждает, что история ваших чатов, "воспоминания" бота и личная информация передаваться третьим лицам не будут.

Реклама ChatGPT отображается под ответами, но не является их частью Фото: OpenAI

Примечательно, что конкуренты пока не спешат следовать этому примеру. Создатели Claude AI (Anthropic) пообещали оставить свой чат-бот без рекламы, а Google (владелец Gemini) заявила, что для таких мер "еще слишком рано".

Как отключить рекламу

Для тех, кто не хочет видеть баннеры, OpenAI предусмотрела несколько путей решения.

Бесплатный способ (компромисс): В настройках можно будет отказаться от персонализированной рекламы или полностью отключить ее показ. Однако в последнем случае пользователю урежут лимиты на количество бесплатных сообщений в день.

Платный способ (полное отключение): Реклама полностью отсутствует в премиальных тарифах, а также в корпоративных и образовательных планах. Чтобы пользоваться ChatGPT без объявлений и ограничений, придется оформить подписку:

ChatGPT Plus — $20 в месяц.

— $20 в месяц. ChatGPT Pro — $200 в месяц.

Ранее эксперт назвал ненужную программу на смартфоне, которая занимает кучу места. Со временем на смартфонах накапливается большое количество неиспользуемых программ. Удаление таких приложений, как AICore, освободить достаточно большой объем памяти.