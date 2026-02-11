ChatGPT тепер показує рекламу мільйонам користувачів: як відключити (фото)

Епоха чат-ботів без монетизації добігає кінця. OpenAI запустила показ реклами в додатку ChatGPT. Першими з нововведенням зіткнуться жителі США, які використовують безкоштовні акаунти або новий бюджетний тариф Go.

Цей крок виявився вимушеним: обслуговування інфраструктури ШІ вимагає колосальних інвестицій, а безкоштовні версії сервісу поки не приносять прибутку, пише PhoneArena.

Який вигляд це матиме

Рекламні блоки з'являтимуться з позначкою "Спонсоровано" (Sponsored). OpenAI підкреслює, що ці повідомлення будуть візуально відокремлені від основних відповідей нейромережі, щоб не вводити користувачів в оману.

Реклама буде контекстною. Алгоритм проаналізує тему вашої бесіди і минулі взаємодії. Приклад: Якщо ви запитуєте рецепт пирога, чат-бот може показати рекламу продуктового набору або доставки їжі.

Компанія обіцяє суворий контроль за контентом:

Жодної реклами для неповнолітніх.

Табу на чутливі теми: реклама не з'являтиметься в діалогах про ментальне та фізичне здоров'я або політику.

Вплив на відповіді: Рекламодавці не можуть впливати на те, що саме відповідає вам ШІ.

Рекламодавці отримують тільки узагальнену статистику (перегляди, кліки). OpenAI стверджує, що історія ваших чатів, "спогади" бота й особиста інформація передаватися третім особам не будуть.

Реклама ChatGPT відображається під відповідями, але не є їхньою частиною Фото: OpenAI

Примітно, що конкуренти поки не поспішають наслідувати цей приклад. Творці Claude AI (Anthropic) пообіцяли залишити свій чат-бот без реклами, а Google (власник Gemini) заявила, що для таких заходів "ще занадто рано".

Як вимкнути рекламу

Для тих, хто не хоче бачити банери, OpenAI передбачила кілька шляхів вирішення.

Безкоштовний спосіб (компроміс): У налаштуваннях можна буде відмовитися від персоналізованої реклами або повністю відключити її показ. Однак в останньому випадку користувачеві уріжуть ліміти на кількість безкоштовних повідомлень на день.

Платний спосіб (повне вимкнення): Реклама повністю відсутня в преміальних тарифах, а також у корпоративних та освітніх планах. Щоб користуватися ChatGPT без оголошень і обмежень, доведеться оформити підписку:

ChatGPT Plus — $20 на місяць.

— $20 на місяць. ChatGPT Pro — $200 на місяць.

Раніше експерт назвав непотрібну програму на смартфоні, яка займає купу місця. З часом на смартфонах накопичується велика кількість невикористовуваних програм. Видалення таких додатків, як AICore, може звільнити досить великий обсяг пам'яті.