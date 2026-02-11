С владельцев ноутбуков начнут взимать деньги: за что, и кого это коснется (видео)
Модель подписок добралась и до техники. HP запустила программу, с которой можно не покупать ноутбук за полную стоимость, а арендовать его за ежемесячную плату. Техноблогер протестировал сервис, чтобы понять, выгодно ли это.
Популярный обозреватель Linus Tech Tips в видео рассказывает, как работает новое предложение, что приобретает и что теряет покупатель.
HP предлагает подписку как на обычные потребительские модели (например, EliteBook), так и на игровые ноутбуки линейки Omen. Цена варьируется от $35 до $85 в месяц за офисные модели и от $50 до $130 за игровые.
Пользователь получает сам ноутбук, круглосуточную поддержку с возможностью замены устройства на следующий день, помощь с переносом данных и, в некоторых случаях, тариф на мобильный интернет (5G).
Контракт заключается минимум на год. В течение первых 30 дней можно вернуть устройство без штрафов. Спустя год пользователь может продолжить платить, вернуть ноутбук или обновить его на более новую модель.
Недостатки и возможная выгода
Линус отметил несколько критических нюансов, которые делают эту сделку спорной:
- Вы никогда не станете владельцем. Даже если вы исправно платили несколько лет сумму, превышающую стоимость ноутбука, в конце срока вы обязаны его вернуть. Никакой опции выкупа (как в лизинге авто) нет. Это значит, что используемый ноутбук нельзя будет подарить, продать на вторичном рынке или сделать из него медиасервер.
- Штрафы за поломку. Подписка покрывает обычный износ, но не случайные повреждения. Если вы разобьете экран или зальете клавиатуру — придется платить за ремонт из своего кармана.
- Переплата в долгосрочной перспективе. Блогер подсчитал, что за три года использования одной модели через подписку вы заплатите больше, чем если бы просто купили ее в магазине. Особенно это касается игровых ноутбуков, где ежемесячные платежи выше.
Единственный сценарий, при котором подписка имеет смысл — это частый апгрейд. Если человек меняет ноутбук каждый год ради нового процессора или видеокарты, программа HP может быть удобной. Она включает в себя все необходимое: гарантия, сервис и всегда свежее "железо".
Однако для большинства традиционная покупка все еще остается более выгодной финансово и дает больше свободы распоряжаться своим имуществом.
Ранее сообщалось, что бюджетный ноутбук Apple уже близко. Этой весной должен дебютировать доступный MacBook на мобильном чипе. Слухи о новинке ходили давно, теперь появились инсайдерские подробности.