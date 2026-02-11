С владельцев ноутбуков начнут взимать деньги: за что, и кого это коснется (видео)

Модель подписок добралась и до техники. HP запустила программу, с которой можно не покупать ноутбук за полную стоимость, а арендовать его за ежемесячную плату. Техноблогер протестировал сервис, чтобы понять, выгодно ли это.

Популярный обозреватель Linus Tech Tips в видео рассказывает, как работает новое предложение, что приобретает и что теряет покупатель.

HP предлагает подписку как на обычные потребительские модели (например, EliteBook), так и на игровые ноутбуки линейки Omen. Цена варьируется от $35 до $85 в месяц за офисные модели и от $50 до $130 за игровые.

Пользователь получает сам ноутбук, круглосуточную поддержку с возможностью замены устройства на следующий день, помощь с переносом данных и, в некоторых случаях, тариф на мобильный интернет (5G).

Контракт заключается минимум на год. В течение первых 30 дней можно вернуть устройство без штрафов. Спустя год пользователь может продолжить платить, вернуть ноутбук или обновить его на более новую модель.

Недостатки и возможная выгода

Линус отметил несколько критических нюансов, которые делают эту сделку спорной:

Вы никогда не станете владельцем. Даже если вы исправно платили несколько лет сумму, превышающую стоимость ноутбука, в конце срока вы обязаны его вернуть. Никакой опции выкупа (как в лизинге авто) нет. Это значит, что используемый ноутбук нельзя будет подарить, продать на вторичном рынке или сделать из него медиасервер. Штрафы за поломку. Подписка покрывает обычный износ, но не случайные повреждения. Если вы разобьете экран или зальете клавиатуру — придется платить за ремонт из своего кармана. Переплата в долгосрочной перспективе. Блогер подсчитал, что за три года использования одной модели через подписку вы заплатите больше, чем если бы просто купили ее в магазине. Особенно это касается игровых ноутбуков, где ежемесячные платежи выше.

Единственный сценарий, при котором подписка имеет смысл — это частый апгрейд. Если человек меняет ноутбук каждый год ради нового процессора или видеокарты, программа HP может быть удобной. Она включает в себя все необходимое: гарантия, сервис и всегда свежее "железо".

HP теперь предлагает ноутбуки за подписки

Однако для большинства традиционная покупка все еще остается более выгодной финансово и дает больше свободы распоряжаться своим имуществом.

