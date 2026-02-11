З власників ноутбуків почнуть стягувати гроші: за що, і кого це торкнеться (відео)

Модель підписок дісталася і до техніки. HP запустила програму, з якою можна не купувати ноутбук за повну вартість, а орендувати його за щомісячну плату. Техноблогер протестував сервіс, щоб зрозуміти, чи вигідно це.

Популярний оглядач Linus Tech Tips у відео розповідає, як працює нова пропозиція, що набуває і що втрачає покупець.

HP пропонує підписку як на звичайні споживчі моделі (наприклад, EliteBook), так і на ігрові ноутбуки лінійки Omen. Ціна варіюється від $35 до $85 на місяць за офісні моделі і від $50 до $130 за ігрові.

Користувач отримує сам ноутбук, цілодобову підтримку з можливістю заміни пристрою наступного дня, допомогу з перенесенням даних і, в деяких випадках, тариф на мобільний інтернет (5G).

Контракт укладається мінімум на рік. Протягом перших 30 днів можна повернути пристрій без штрафів. Через рік користувач може продовжити платити, повернути ноутбук або оновити його на новішу модель.

Ноутбук HP, придбаний за передплату Фото: YouTube

Недоліки та можлива вигода

Лінус зазначив кілька критичних нюансів, які роблять цю угоду спірною:

Ви ніколи не станете власником. Навіть якщо ви справно платили кілька років суму, що перевищує вартість ноутбука, наприкінці терміну ви зобов'язані його повернути. Жодної опції викупу (як у лізингу авто) немає. Це означає, що використовуваний ноутбук не можна буде подарувати, продати на вторинному ринку або зробити з нього медіасервер. Штрафи за поломку. Підписка покриває звичайний знос, але не випадкові пошкодження. Якщо ви розіб'єте екран або заллєте клавіатуру — доведеться платити за ремонт зі своєї кишені. Переплата в довгостроковій перспективі. Блогер підрахував, що за три роки використання однієї моделі через підписку ви заплатите більше, ніж якби просто купили її в магазині. Особливо це стосується ігрових ноутбуків, де щомісячні платежі вищі.

Єдиний сценарій, за якого підписка має сенс — це частий апгрейд. Якщо людина змінює ноутбук щороку заради нового процесора або відеокарти, програма HP може бути зручною. Вона містить усе необхідне: гарантія, сервіс і завжди свіже "залізо".

HP тепер пропонує ноутбуки за підписки

Однак для більшості традиційна купівля все ще залишається більш вигідною фінансово і дає більше свободи розпоряджатися своїм майном.

Раніше повідомлялося, що бюджетний ноутбук Apple вже близько. Цієї весни має дебютувати доступний MacBook на мобільному чипі. Чутки про новинку ходили давно, тепер з'явилися інсайдерські подробиці.