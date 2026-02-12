Главный "топ за свои деньги" в 2026: какой смартфон рекомендуют по результатам тестов (фото)

На рынке все реже появляются смартфоны с приятным соотношением цены и качества. OnePlus 15R претендует на лидерство в категории субфлагманов.

Детальное тестирование новинки провели эксперты GSMArena. Выясняем, стоит ли аппарат внимания, согласно выводам обозревателей.

Дисплей, батарея, чипсет

OnePlus 15R удивляет емкостью аккумулятора: в стандартный по габаритам корпус уместили элемент емкостью 7400 мАч. В тестах автономности смартфон занял четвертое место в рейтинге издания, показав результат в 21 час 36 минут смешанного использования. Это намного превосходит цифры iPhone 17 и Galaxy S25 Ultra. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт, которая восполняет энергию с 0 до 100% всего за 53 минуты.

Смартфон получил защиту по стандартам IP68/IP69K. Он не боится не только погружения в воду, но и воздействия струй высокого давления и горячего пара. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i. Сам дисплей — это 6,83-дюймовая AMOLED-матрица (10 бит) с частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью 3600 нит. Для игр и просмотра контента — в целом бескомпромиссная, яркая панель, которую назвали одной из лучших в классе.

Нюанс, конечно, есть: в системе и приложениях будут отображаться 120 Гц, что уже плавно, но заявленный максимум доступен только в поддерживаемых играх (Call of Duty, Clash of Clans, Brawl Stars, Real Racing 3, Standoff 2 and Blood Strike-FPS). Эта цифра нужна чтобы впечатлить геймеров, в привычных же сценариях опция отключена, в том числе ради экономии энергии.

Дисплей OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Процессор Snapdragon 8 Gen 5 — это предтоповое решение Qualcomm на сегодня. Пусть это и не Elite-версия, едва ли возможно ощутить нехватку быстродействия в какой-либо задаче. Гаджет комплектуется быстрым хранилищем UFS 4.1 и 12 ГБ оперативки. Эта связка обеспечит передовую производительность на годы вперед. Также отмечается качество и громкость стереодинамиков.

Тесты показали отличную устойчивость к нагрузкам: благодаря эффективной системе охлаждения OnePlus 15R не перегревается даже в тяжелых играх, сохраняя стабильный фреймрейт. Android 16 с оболочкой OxygenOS 16 будет получать четыре номерных обновления и патчи безопасности на протяжении шести лет.

Компромиссы

Камера в этом устройстве достаточно хорошая, но без сюрпризов или фишек фотофлагманов. Набор сенсоров скорее соответствует среднему классу, чем премиуму:

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX906) с оптической стабилизацией снимает отлично, выдавая детализированные фото днем и ночью.

50 Мп (Sony IMX906) с оптической стабилизацией снимает отлично, выдавая детализированные фото днем и ночью. Сверхширик: Скромные 8 Мп, непримечательные результаты.

Скромные 8 Мп, непримечательные результаты. Зум: осуществляется только цифровым способом, поскольку отсутствует телефото.

Также в смартфоне отсутствует беспроводная зарядка.

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Вердикт экспертов

OnePlus 15R — достойный выбор для тех, кому нужен "почти флагман" за более умеренную стоимость по сравнению с топовыми моделями. Впечатляющий аккумулятор, качественный дисплей, мощный Snapdragon и компетентная основная камера — когда ключевые аспекты исполнены отлично, остальные нюансы перестают иметь решающее значение.

Цена OnePlus 15R 12/256 ГБ в Украине: от 26 084 грн.

Ранее сообщалось, что Galaxy S26 Ultra можно не ждать: этот мощный смартфон удивил соотношением цены и качества. На старте продаж OnePlus 15 собрал противоречивые отзывы. Спустя три месяца картина изменилась: обозреватель Райан Томас называет смартфон одним из лучших флагманов 2026 года, рекомендуя его к покупке вместо грядущего Samsung Galaxy S26 Ultra.