Головний "топ за свої гроші" у 2026: який смартфон рекомендують за результатами тестів (фото)

На ринку все рідше з'являються смартфони з приємним співвідношенням ціни та якості. OnePlus 15R претендує на лідерство в категорії субфлагманів.

Детальне тестування новинки провели експерти GSMArena. З'ясовуємо, чи вартий апарат уваги, згідно з висновками оглядачів.

Дисплей, батарея, чипсет

OnePlus 15R дивує ємністю акумулятора: у стандартний за габаритами корпус вмістили елемент ємністю 7400 мАг. У тестах автономності смартфон посів четверте місце в рейтингу видання, показавши результат у 21 годину 36 хвилин змішаного використання. Це набагато перевершує цифри iPhone 17 і Galaxy S25 Ultra. Підтримується швидка зарядка потужністю 80 Вт, яка заповнює енергію з 0 до 100% всього за 53 хвилини.

Смартфон отримав захист за стандартами IP68/IP69K. Він не боїться не тільки занурення у воду, а й впливу струменів високого тиску і гарячої пари. Екран прикритий склом Gorilla Glass 7i. Сам дисплей — це 6,83-дюймова AMOLED-матриця (10 біт) з частотою оновлення до 165 Гц і піковою яскравістю 3600 ніт. Для ігор і перегляду контенту — загалом безкомпромісна, яскрава панель, яку назвали однією з найкращих у класі.

Нюанс, звісно, є: у системі та додатках відображатимуться 120 Гц, що вже плавно, але заявлений максимум доступний тільки в підтримуваних іграх (Call of Duty, Clash of Clans, Brawl Stars, Real Racing 3, Standoff 2 and Blood Strike-FPS). Ця цифра потрібна, щоб вразити геймерів, у звичних же сценаріях опція відключена, зокрема заради економії енергії.

Дисплей OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Процесор Snapdragon 8 Gen 5 — це передтопове рішення Qualcomm на сьогодні. Нехай це і не Elite-версія, навряд чи можливо відчути брак швидкодії в будь-якому завданні. Гаджет комплектується швидким сховищем UFS 4.1 і 12 ГБ оперативки. Ця зв'язка забезпечить передову продуктивність на роки вперед. Також відзначається якість і гучність стереодинаміків.

Тести показали відмінну стійкість до навантажень: завдяки ефективній системі охолодження OnePlus 15R не перегрівається навіть у важких іграх, зберігаючи стабільний фреймрейт. Android 16 з оболонкою OxygenOS 16 отримуватиме чотири номерних оновлення і патчі безпеки протягом шести років.

Компроміси

Камера в цьому пристрої досить хороша, але без сюрпризів або фішок фотофлагманів. Набір сенсорів радше відповідає середньому класу, ніж преміуму:

Основна камера: 50 Мп (Sony IMX906) з оптичною стабілізацією знімає відмінно, видаючи деталізовані фото вдень і вночі.

50 Мп (Sony IMX906) з оптичною стабілізацією знімає відмінно, видаючи деталізовані фото вдень і вночі. Надширик: Скромні 8 Мп, непримітні результати.

Скромні 8 Мп, непримітні результати. Зум: здійснюється тільки цифровим способом, оскільки відсутнє телефото.

Також у смартфоні відсутня бездротова зарядка.

OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Вердикт експертів

OnePlus 15R — гідний вибір для тих, кому потрібен "майже флагман" за більш помірну вартість порівняно з топовими моделями. Вражаючий акумулятор, якісний дисплей, потужний Snapdragon і компетентна основна камера — коли ключові аспекти виконані відмінно, інші нюанси перестають мати вирішальне значення.

Ціна OnePlus 15R 12/256 ГБ в Україні: від 26 084 грн.

