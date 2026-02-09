Не чекайте Galaxy S26 Ultra: цей потужний смартфон здивував співвідношенням ціни та якості (відео)

На старті продажів OnePlus 15 зібрав суперечливі відгуки. Через три місяці картина змінилася: оглядач Раян Томас називає смартфон одним із найкращих флагманів 2026 року, рекомендуючи його до купівлі замість майбутнього Samsung Galaxy S26 Ultra.

На релізі апарат страждав від недопрацьованого софта, але зараз новинку вдалося оцінити в новому світлі. Журналіст Android Police вважає, що OnePlus 15 пропонує відмінний баланс характеристик. Ось причини розглянути пристрій на заміну більш популярним альтернативам топового сегмента.

Ємний акумулятор

Головним козирем телефону стала батарея ємністю 7300 мАг. Експерт стверджує, що OnePlus 15 "знищує" конкурентів за часом роботи, легко витримуючи два повних дні без підзарядки навіть без увімкнення режимів енергозбереження.

Враховуючи витоки, згідно з якими Galaxy S26 Ultra не отримає значного приросту ємності акумулятора, OnePlus 15 залишиться лідером за автономністю серед топових Android-смартфонів на довгий час. Швидка зарядка (підтримується до 120 Вт, у тесті використовувалася 100 Вт) також залишається поза конкуренцією порівняно з рішеннями від Samsung, Apple або Google.

OnePlus 15 — все ще один із найшвидших смартфонів на ринку Фото: YouTube

Продуктивність і підтримка

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5 у зв'язці з 16 ГБ швидкої оперативної пам'яті. Пристрій демонструє блискавичну швидкість роботи як у важких іграх, так і при звичайному скролінгу стрічки.

Виробник обіцяє 4 роки оновлень Android і додаткові 2 роки патчів безпеки, що гарантує актуальність пристрою аж до 2031 року. Оболонка Oxygen OS 16 (на базі Android 16) стала візуально нагадувати iOS 26, але при цьому зручна в повсякденній експлуатації.

Камери та дизайн

В OnePlus 15 компанія пішла на спірний крок, встановивши сенсори меншого розміру порівняно з попередніми моделями (OnePlus 12 і 13). Однак нова система обробки зображень Detail Max Engine успішно компенсує апаратне спрощення.

Через кілька оновлень ПЗ камера стала знімати стабільніше. Денні знімки вирізняються відмінною деталізацією і приємною передачею кольору. З'явилися вбудовані творчі фільтри і якісне слоу-мо. З мінусів — зйомка відео і фото в умовах поганого освітлення все ще поступається лідерам ринку (Pixel і Galaxy) через фізично менші сенсори.

OnePlus 15 Фото: YouTube

Дизайн

Смартфон отримав текстуровану задню панель, завдяки якій він надійно лежить у руці. Зі спірних рішень — відмова від культового перемикача режимів звуку (Alert Slider) на користь налаштовуваної кнопки, що не всім припало до душі.

Підсумовуючи, OnePlus 15 — смартфон, заради якого можна пропустити пристрої серії Galaxy S26. Це не зовсім безкомпромісний флагман, якщо важлива відеозйомка. Але за сукупністю якостей — дисплея, швидкості роботи та АКБ — це досить сильний варіант у 2026 році.

Galaxy S26 Ultra можна пропустити (огляд OnePlus 15 через три місяці експлуатації)

Раніше розповідали про недооцінений флагманський смартфон 2026 року. Бренд IQOO, що належить Vivo, пропонує пристрої з передовим "залізом" за ціною нижче, ніж у конкурентів. Канал PhoneBuff провів детальне тестування новинки і результати не розчарували.