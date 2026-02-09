Не ждите Galaxy S26 Ultra: этот мощный смартфон удивил соотношением цены и качества (видео)

На старте продаж OnePlus 15 собрал противоречивые отзывы. Спустя три месяца картина изменилась: обозреватель Райан Томас называет смартфон одним из лучших флагманов 2026 года, рекомендуя его к покупке вместо грядущего Samsung Galaxy S26 Ultra.

На релизе аппарат страдал от недоработанного софта, но сейчас новинку удалось оценить в новом свете. Журналист Android Police считает, что OnePlus 15 предлагает отличный баланс характеристик. Вот причины рассмотреть устройство на замену более популярным альтернативам топового сегмента.

Емкий аккумулятор

Главным козырем телефона стала батарея емкостью 7300 мАч. Эксперт утверждает, что OnePlus 15 "уничтожает" конкурентов по времени работы, легко выдерживая два полных дня без подзарядки даже без включения режимов энергосбережения.

Учитывая утечки, согласно которым Galaxy S26 Ultra не получит значительного прироста емкости аккумулятора, OnePlus 15 останется лидером по автономности среди топовых Android-смартфонов на долгое время. Быстрая зарядка (поддерживается до 120 Вт, в тесте использовалась 100 Вт) также остается вне конкуренции по сравнению с решениями от Samsung, Apple или Google.

OnePlus 15 — все еще один из самых быстрых смартфонов на рынке Фото: YouTube

Производительность и поддержка

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с 16 ГБ быстрой оперативной памяти. Устройство демонстрирует молниеносную скорость работы как в тяжелых играх, так и при обычном скроллинге ленты.

Производитель обещает 4 года обновлений Android и дополнительные 2 года патчей безопасности, что гарантирует актуальность устройства вплоть до 2031 года. Оболочка Oxygen OS 16 (на базе Android 16) стала визуально напоминать iOS 26, но при этом удобна в повседневной эксплуатации.

Камеры и дизайн

В OnePlus 15 компания пошла на спорный шаг, установив сенсоры меньшего размера по сравнению с предыдущими моделями (OnePlus 12 и 13). Однако новая система обработки изображений Detail Max Engine успешно компенсирует аппаратное упрощение.

Спустя несколько обновлений ПО камера стала снимать стабильнее. Дневные снимки отличаются отличной детализацией и приятной цветопередачей. Появились встроенные творческие фильтры и качественное слоу-мо. Из минусов — съемка видео и фото в условиях плохого освещения все еще уступает лидерам рынка (Pixel и Galaxy) из-за физически меньших сенсоров.

OnePlus 15 Фото: YouTube

Дизайн

Смартфон получил текстурированную заднюю панель, благодаря которой он надежно лежит в руке. Из спорных решений — отказ от культового переключателя режимов звука (Alert Slider) в пользу настраиваемой кнопки, что не всем пришлось по душе.

Подытоживая, OnePlus 15 — смартфон, ради которого можно пропустить устройства серии Galaxy S26. Это не совсем бескомпромиссный флагман, если важна видеосъемка. Но по совокупности качеств — дисплея, скорости работы и АКБ — это весьма сильный вариант в 2026 году.

