iPhone 17 Pro Max против самого мощного Android: эксперт не ожидал такого исхода (видео)

Незадолго до релиза Tomb Raider (2013) на мобильных платформах техноблогер сравнил два мощнейших смартфона на рынке в этой игре. Результат оказался неожиданным.

Сравнение приводит YouTube-канал Dame Tech. Как оказалось, специализированный игровой Android-смартфон уступает актуальному iPhone.

iPhone 17 Pro Max построен на новейшем чипе Apple A19 Pro. Система охлаждения пассивная, используется испарительная камера. RedMagic 11 Pro работает на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5. Аппарат оснащен активной системой охлаждения: встроенным турбо-кулером и жидкостным отводом тепла с микронасосом.

Оба устройства тестировались в режиме "Производительность" (Performance mode), который нацелен на стабильные 60 кадров в секунду (режим "Графика" ограничивает фреймрейт на отметке 30 fps).

Блогер отметил визуальное превосходство версии для iOS. На iPhone игра запускается в разрешении 2151х990 пикселей, текстуры выглядят более четкими и детализированными. На Android картинка оказалась несколько "мыльнее", хотя точные параметры разрешения для RedMagic не указаны.

Tomb Raider Mobile: сравнение производительности игры на iOS и Android

Результаты тестов

Несмотря на наличие активного кулера у RedMagic 11 Pro, iPhone 17 Pro Max показал лучшую энергоэффективность и стабильность.

FPS (Кадровая частота): iPhone стабильно удерживал в среднем 60 fps (минимум 59,8). RedMagic показал чуть менее стойкий результат — в среднем 59,3 fps с просадками до 58,1. Температура: геймерский Android с работающим вентилятором нагрелся до 44°C. В то же время iPhone 17 Pro Max, не имеющий активного охлаждения, оставался заметно холоднее — пиковая температура составила всего 39°C.

Эксперт Dame Tech признал победу за устройством Apple. iPhone 17 Pro Max обеспечил более качественную картинку, более стабильный фреймрейт и, что парадоксально, меньший нагрев корпуса по сравнению с профильным игровым смартфоном.

Тем не менее, автор подчеркнул, что студия Feral Interactive проделала отличную работу по оптимизации: на обеих платформах игра работает очень достойно. Релиз Tomb Raider для iOS и Android состоится 12 февраля. Порт включает в себя все вышедшие дополнения и адаптированное сенсорное управление.

