iPhone 17 Pro Max проти найпотужнішого Android: експерт не очікував такого результату (відео)

Незадовго до релізу Tomb Raider (2013) на мобільних платформах техноблогер порівняв два найпотужніші смартфони на ринку в цій грі. Результат виявився несподіваним.

Порівняння наводить YouTube-канал Dame Tech. Як виявилося, спеціалізований ігровий Android-смартфон поступається актуальному iPhone.

iPhone 17 Pro Max побудований на новітньому чипі Apple A19 Pro. Система охолодження пасивна, використовується випарна камера. RedMagic 11 Pro працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Апарат оснащений активною системою охолодження: вбудованим турбо-кулером і рідинним відведенням тепла з мікронасосом.

Обидва пристрої тестувалися в режимі "Продуктивність" (Performance mode), який націлений на стабільні 60 кадрів на секунду (режим "Графіка" обмежує фреймрейт на позначці 30 fps).

Блогер відзначив візуальну перевагу версії для iOS. На iPhone гра запускається з роздільною здатністю 2151х990 пікселів, текстури виглядають більш чіткими і деталізованими. На Android картинка виявилася дещо "мильнішою", хоча точні параметри роздільної здатності для RedMagic не вказані.

Tomb Raider Mobile: порівняння продуктивності гри на iOS та Android

Результати тестів

Незважаючи на наявність активного кулера у RedMagic 11 Pro, iPhone 17 Pro Max показав кращу енергоефективність і стабільність.

FPS (Кадрова частота): iPhone стабільно утримував у середньому 60 fps (мінімум 59,8). RedMagic показав трохи менш стійкий результат — у середньому 59,3 fps із просіданням до 58,1. Температура: геймерський Android із працюючим вентилятором нагрівся до 44°C. Водночас iPhone 17 Pro Max, який не має активного охолодження, залишався помітно холоднішим — пікова температура склала всього 39°C.

Експерт Dame Tech визнав перемогу за пристроєм Apple. iPhone 17 Pro Max забезпечив якіснішу картинку, стабільніший фреймрейт і, що парадоксально, менше нагрівання корпусу порівняно з профільним ігровим смартфоном.

Проте автор підкреслив, що студія Feral Interactive виконала чудову роботу з оптимізації: на обох платформах гра працює дуже гідно. Реліз Tomb Raider для iOS і Android відбудеться 12 лютого. Порт містить усі доповнення, що вийшли, та адаптоване сенсорне керування.

