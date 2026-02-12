Android 17 удивит этими функциями: какие улучшения ждут от апдейта (видео)

После дебюта дизайна Material 3 Expressive в Android 16 следующая версия ОС принесет более фундаментальные изменения.

Обзор ключевых ожидаемых новшеств опубликовал ресурс Android Police.

Сторонние магазины ПО

Пожалуй, самым важным изменением станет либерализация установки приложений со сторонних площадок. Вследствие урегулирования судебного иска с Epic Games, Google разрешит полноценную работу альтернативных магазинов приложений внутри экосистемы Android.

Это означает, что пользователи больше не будут привязаны к Play Маркету с его комиссиями и ограничениями. Ожидается появление аналогов с более агрессивной ценовой политикой и эксклюзивным софтом, который ранее не мог попасть в официальный магазин Google.

Слияние с Chrome OS и режим ПК

Слухи о том, что Google планирует объединить платформы Android и Chrome OS, ходили давно. В Android 17 система получит полноценный десктопный режим, который по функциональности сможет конкурировать с Samsung DeX и даже заменить ноутбуки для многих задач. Эта функция превращает Android в подобие Windows при подключении смартфона к внешнему монитору.

Что нового:

Полноценная панель задач.

Поддержка оконного режима с возможностью изменения размера окон.

Глубокая интеграция с ядром Linux (на котором базируются Android и Chrome OS).

Что добавят в Android 17? Обзор главных нововведений

Google намерена предложить пользователям опыт, сравнимый с настольными ОС, что актуально на фоне перехода компьютеров на ARM-архитектуру.

Дизайн с размытием

Если Android 16 хвалили за выразительный и понятный дизайн, то Android 17 может пойти по более спорному пути. Инсайдеры сообщают, что Google тестирует новый интерфейс с элементами размытия и эффектом "жидкого стекла" (Liquid Glass), пытаясь конкурировать с визуальным стилем iOS 26.

Эксперты опасаются, что обилие блюра может негативно сказаться на производительности старых устройств и читаемости интерфейса, как это произошло с последними обновлениями от Apple.

Уведомления Live Updates

Наконец, в систему будет нативно встроена функция отслеживания событий в реальном времени. Речь идет о виджетах для экрана блокировки и панели уведомлений, которые показывают статус доставки еды, такси или других длительных процессов. Ранее эта фишка демонстрировалась в бета-версиях, но до релизов не добиралась из-за сложности координации с логистическими компаниями. В Android 17 она должна заработать полноценно.

