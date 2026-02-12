Android 17 здивує цими функціями: які поліпшення чекають від апдейту (відео)

Після дебюту дизайну Material 3 Expressive в Android 16 наступна версія ОС принесе більш фундаментальні зміни.

Огляд ключових очікуваних нововведень опублікував ресурс Android Police.

Сторонні магазини ПЗ

Мабуть, найважливішою зміною стане лібералізація встановлення додатків зі сторонніх майданчиків. Внаслідок врегулювання судового позову з Epic Games, Google дозволить повноцінну роботу альтернативних магазинів застосунків всередині екосистеми Android.

Це означає, що користувачі більше не будуть прив'язані до Play Маркету з його комісіями та обмеженнями. Очікується поява аналогів з агресивнішою ціновою політикою і ексклюзивним софтом, який раніше не міг потрапити в офіційний магазин Google.

Злиття з Chrome OS і режим ПК

Чутки про те, що Google планує об'єднати платформи Android і Chrome OS, ходили давно. В Android 17 система отримає повноцінний десктопний режим, який за функціональністю зможе конкурувати з Samsung DeX і навіть замінити ноутбуки для багатьох завдань. Ця функція перетворює Android на подобу Windows при підключенні смартфона до зовнішнього монітора.

Що нового:

Повноцінна панель завдань.

Підтримка віконного режиму з можливістю зміни розміру вікон.

Глибока інтеграція з ядром Linux (на якому базуються Android і Chrome OS).

Що додадуть в Android 17? Огляд головних нововведень

Google має намір запропонувати користувачам досвід, який можна порівняти з настільними ОС, що актуально на тлі переходу комп'ютерів на ARM-архітектуру.

Дизайн із розмиттям

Якщо Android 16 хвалили за виразний і зрозумілий дизайн, то Android 17 може піти більш спірним шляхом. Інсайдери повідомляють, що Google тестує новий інтерфейс з елементами розмиття і ефектом "рідкого скла" (Liquid Glass), намагаючись конкурувати з візуальним стилем iOS 26.

Експерти побоюються, що велика кількість блюру може негативно позначитися на продуктивності старих пристроїв і читабельності інтерфейсу, як це сталося з останніми оновленнями від Apple.

Повідомлення Live Updates

Нарешті, в систему буде нативно вбудована функція відстеження подій у реальному часі. Йдеться про віджети для екрана блокування і панелі повідомлень, які показують статус доставки їжі, таксі або інших тривалих процесів. Раніше ця фішка демонструвалася в бета-версіях, але до релізів не добиралася через складність координації з логістичними компаніями. В Android 17 вона має запрацювати повноцінно.

Раніше повідомлялося про 5 смартфонів, які експерт не радить сьогодні купувати. Сьогодні складно купити відверто поганий смартфон на Android. На ринку достатньо пристойних пристроїв на різний бюджет, однак серед них все ж є кілька невдалих варіантів.