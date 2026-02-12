Вышла iOS 26.3: какие функции получат владельцы iPhone (фото)

Апдейт iOS 26.3 приносит несколько важных нововведений, касающихся удобства эксплуатации и безопасности. Рассказываем, что нового и как обновиться.

Главной неожиданностью стала функция, облегчающая миграцию пользователей на конкурирующую платформу, пишет MacRumors.

Легкий переход на Android

Apple сделала шаг навстречу тем, кто решил сменить iPhone на смартфон под управлением Android. В iOS 26.3 появился встроенный инструмент переноса данных. Теперь достаточно положить два устройства рядом, чтобы инициировать процесс.

Легкий переезд с iOS на Android в iOS 26.3 Фото: macrumors.com

Пользователи могут перенести фотографии, сообщения, заметки, приложения, пароли и контакты без необходимости скачивать сторонние программы. Однако данные о здоровье (Health), Bluetooth-пары и заблокированные заметки скопировать не удастся. Это ответный шаг на аналогичную функцию от Google, превращающий переход между платформами в двусторонний процесс.

Новые погодные обои

Любители кастомизации оценят изменения в настройках экрана блокировки. Раздел "Погода" теперь отделен от "Астрономии" и получил собственные настройки.

Доступны три новых предустановленных варианта погодных обоев с различными шрифтами часов и виджетами. Так можно лучше настроить визуализацию прогноза погоды прямо на локскрине.

Обои "Погода" в iOS 26.3 Фото: macrumors.com

Приватность геолокации (для новых моделей)

В iOS 26.3 добавлена настройка "Ограничить точное местоположение" для сотовых операторов. Эта функция работает только на устройствах с новейшими модемами C1 и C1X (установлены в iPhone 16e и iPhone Air).

Суть функции в том, чтобы не давать оператору видеть ваше точное местоположение (до адреса), ограничиваясь лишь районом. На данный момент опцию поддерживают лишь несколько операторов в мире: Boost Mobile (США), EE и BT (Великобритания), Telekom (Германия).

Намеки на будущее и эксклюзивы для ЕС

В коде обновления энтузиасты нашли упоминания еще не анонсированных чипов M5 Max и M5 Ultra, что намекает на скорый выход новых мощных компьютеров Mac.

Для пользователей в Евросоюзе Apple продолжает ослаблять ограничения под давлением антимонопольных регуляторов:

Proximity Pairing: Сторонние наушники и часы теперь могут подключаться к iPhone так же легко, как AirPods — одним касанием при поднесении к устройству.

Сторонние наушники и часы теперь могут подключаться к iPhone так же легко, как AirPods — одним касанием при поднесении к устройству. Пересылка уведомлений: Тестировалась функция отправки уведомлений с iPhone на смарт-часы других брендов (на Android), хотя ее полноценный релиз мог быть отложен до iOS 26.4.

Важные исправления безопасности

Обновляться стоит не только ради новых "фишек". iOS 26.3 устраняет десятки уязвимостей, включая одну критическую ошибку в редакторе динамических ссылок (dyld), которая уже использовалась злоумышленниками для сложных атак.

Также исправлены баги в iMessage, Game Center и "Фото" (ошибка позволяла получить доступ к галерее с заблокированного экрана). Apple настоятельно рекомендует установить апдейт всем пользователям.

Чтобы установить обновление, достаточно зайти в раздел настроек "Общие" и выбрать пункт "Обновление ПО" для загрузки iOS 26.3. Это можно сделать на смартфонах начиная от iPhone 11 и новее.

