Вийшла iOS 26.3: які функції отримають власники iPhone (фото)

Апдейт iOS 26.3 приносить кілька важливих нововведень, що стосуються зручності експлуатації та безпеки. Розповідаємо, що нового і як оновитися.

Головною несподіванкою стала функція, що полегшує міграцію користувачів на конкуруючу платформу, пише MacRumors.

Легкий перехід на Android

Apple зробила крок назустріч тим, хто вирішив змінити iPhone на смартфон під управлінням Android. В iOS 26.3 з'явився вбудований інструмент перенесення даних. Тепер достатньо покласти два пристрої поруч, щоб ініціювати процес.

Легкий переїзд з iOS на Android в iOS 26.3 Фото: macrumors.com

Користувачі можуть перенести фотографії, повідомлення, нотатки, додатки, паролі та контакти без необхідності завантажувати сторонні програми. Однак дані про здоров'я (Health), Bluetooth-пари та заблоковані нотатки скопіювати не вдасться. Це крок у відповідь на аналогічну функцію від Google, що перетворює перехід між платформами на двосторонній процес.

Нові погодні шпалери

Любителі кастомізації оцінять зміни в налаштуваннях екрана блокування. Розділ "Погода" тепер відокремлений від "Астрономії" і отримав власні налаштування.

Доступні три нові попередньо встановлені варіанти погодних шпалер із різними шрифтами годинника та віджетами. Так можна краще налаштувати візуалізацію прогнозу погоди прямо на локскріні.

Шпалери "Погода" в iOS 26.3 Фото: macrumors.com

Приватність геолокації (для нових моделей)

В iOS 26.3 додано налаштування "Обмежити точне місце розташування" для стільникових операторів. Ця функція працює тільки на пристроях з новітніми модемами C1 і C1X (встановлені в iPhone 16e і iPhone Air).

Суть функції в тому, щоб не давати оператору бачити ваше точне місце розташування (до адреси), обмежуючись лише районом. Наразі опцію підтримують лише кілька операторів у світі: Boost Mobile (США), EE і BT (Велика Британія), Telekom (Німеччина).

Натяки на майбутнє та ексклюзиви для ЄС

У коді оновлення ентузіасти знайшли згадки ще не анонсованих чипів M5 Max і M5 Ultra, що натякає на швидкий вихід нових потужних комп'ютерів Mac.

Для користувачів у Євросоюзі Apple продовжує послаблювати обмеження під тиском антимонопольних регуляторів:

Proximity Pairing: Сторонні навушники і годинник тепер можуть підключатися до iPhone так само легко, як AirPods — одним дотиком при піднесенні до пристрою.

Сторонні навушники і годинник тепер можуть підключатися до iPhone так само легко, як AirPods — одним дотиком при піднесенні до пристрою. Пересилання сповіщень: Тестувалася функція надсилання сповіщень з iPhone на смарт-годинники інших брендів (на Android), хоча її повноцінний реліз міг бути відкладений до iOS 26.4.

Важливі виправлення безпеки

Оновлюватися варто не тільки заради нових "фішок". iOS 26.3 усуває десятки вразливостей, включно з однією критичною помилкою в редакторі динамічних посилань (dyld), яку вже використовували зловмисники для складних атак.

Також виправлено баги в iMessage, Game Center і "Фото" (помилка давала змогу отримати доступ до галереї із заблокованого екрана). Apple настійно рекомендує встановити апдейт усім користувачам.

Щоб встановити оновлення, достатньо зайти в розділ налаштувань "Загальні" і вибрати пункт "Оновлення ПЗ" для завантаження iOS 26.3. Це можна зробити на смартфонах починаючи від iPhone 11 і новіше.

