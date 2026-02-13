Не покупайте iPad сейчас: Apple готовит доступный и мощный планшет, что известно (фото)

Компания скоро представит обновленные модели базового iPad и iPad Air. В устройствах будут важные улучшения, поэтому покупать прежнее поколение сейчас не стоит.

Релиз гаджетов состоится в ближайшее время. Учитывая, что предшественники дебютировали в начале марта 2025 года, аналитики ожидают презентацию уже в течение месяца, пишет TechRadar со ссылкой на авторитетного инсайдера Bloomberg Марка Гурмана.

Бюджетные iPad станут лучше

"Народный" планшет Apple начального уровня, по слухам, переведут с устаревшего чипа A16 Bionic на относительно современный A18.

Это означает не только прирост производительности. Новый процессор обеспечит поддержку ИИ-функций Apple Intelligence, которые сейчас недоступны на самых дешевых планшетах бренда. Словом, это будет весомый апгрейд с заделом на будущее.

Что касается iPad Air, чипсет M3 заменят на новейший M4, который уже применяется в старших моделях Pro. Таким образом Air станет еще более мощным рабочим инструментом, сохранив более доступную цену по сравнению с флагманами.

iPad Air (2025) обозреватели называли лучшим планшетом для студентов и создателей контента Фото: PC Mag

По данным инсайдеров, внешне новинки практически не будут отличаться от моделей 2025 года. Apple сосредоточилась на внутренней "начинке, оставив дизайн и дисплеи без изменений.

Эксперты отмечают, что если уже есть iPad или iPad Air 2025 года, смысла в обновлении мало — разница будет заметна только в специфических задачах. Если же вы пользуетесь старым планшетом или покупаете устройство Apple впервые, определенно стоит подождать. Примерно за те же деньги вы получите гаджет с более длительным сроком поддержки обновлениями ПО, а также ИИ-фишками.

