Не купуйте iPad зараз: Apple готує доступний і потужний планшет, що відомо (фото)

Компанія скоро представить оновлені моделі базового iPad і iPad Air. У пристроях будуть важливі поліпшення, тому купувати колишнє покоління зараз не варто.

Реліз гаджетів відбудеться найближчим часом. З огляду на те, що попередники дебютували на початку березня 2025 року, аналітики очікують на презентацію вже протягом місяця, пише TechRadar із посиланням на авторитетного інсайдера Bloomberg Марка Гурмана.

Бюджетні iPad стануть кращими

"Народний" планшет Apple початкового рівня, за чутками, переведуть із застарілого чипа A16 Bionic на відносно сучасний A18.

Це означає не тільки приріст продуктивності. Новий процесор забезпечить підтримку ШІ-функцій Apple Intelligence, які зараз недоступні на найдешевших планшетах бренду. Словом, це буде вагомий апгрейд із заділом на майбутнє.

Що стосується iPad Air, чипсет M3 замінять на новітній M4, який вже застосовується в старших моделях Pro. Таким чином Air стане ще потужнішим робочим інструментом, зберігши більш доступну ціну порівняно з флагманами.

iPad Air (2025) оглядачі називали найкращим планшетом для студентів і творців контенту Фото: PC Mag

За даними інсайдерів, зовні новинки практично не відрізнятимуться від моделей 2025 року. Apple зосередилася на внутрішній "начинці", залишивши дизайн і дисплеї без змін.

Експерти зазначають, що якщо вже є iPad або iPad Air 2025 року, сенсу в оновленні мало — різницю буде помітно тільки в специфічних завданнях. Якщо ж ви користуєтеся старим планшетом або купуєте пристрій Apple вперше, безперечно варто почекати. Приблизно за ті самі гроші ви отримаєте гаджет із тривалішим терміном підтримки оновленнями ПЗ, а також ШІ-фішками.

