У Apple снова проблемы: почему откладывают самую ожидаемую функцию iPhone (фото)

Apple вновь столкнулась с трудностями при разработке своей самой амбициозной функции последних лет — "умного" голосового ассистента Siri на базе Apple Intelligence.

Как сообщает MacRumors со ссылкой на отчет Bloomberg, долгожданное обновление, которое планировалось выпустить этой весной вместе с iOS 26.4, может быть отложено. Тестирование выявило ряд серьезных проблем, из-за чего внедрение функций, вероятно, придется распределить по нескольким релизам вплоть до выхода iOS 27 в сентябре.

Почему Siri не могут доделать

История с запуском улучшенной Siri превращается в некую эпопею. Впервые эти возможности были анонсированы еще на WWDC 2024 как часть iOS 18. Тогда релиз обещали весной 2025 года, но позже отложили на год. Теперь, когда сроки подходят к iOS 26.4, выяснилось, что технология все еще работает нестабильно. Инженеры жалуются на то, что ассистент слишком долго обрабатывает запросы или вовсе не понимает команды.

Особую обеспокоенность вызывает странное поведение алгоритмов: Siri иногда игнорирует собственные мощности или партнерские технологии Google Gemini, обращаясь за ответами к ChatGPT даже в тех ситуациях, когда способна справиться сама. Кроме того, функции персонализации (способность ассистента анализировать контекст переписки и писем пользователя) и управления приложениями работают с ошибками и низкой точностью.

Siri давно присутствует на устройствах Apple, но сейчас отставание ее функциональности от конкурентов стало как никогда очевидно Фото: CNN

Когда выйдет обновление

В связи с этим Apple переносит основное тестирование на версию iOS 26.5, релиз которой запланирован на май. Именно в этом обновлении может появиться переключатель "preview" для глубокой интеграции Siri с личными данными. Однако руководство компании все еще надеется выпустить хотя бы часть функций в весеннем апдейте iOS 26.4. Скорее всего, пользователям сначала станут доступны генерация изображений через Image Playground и умный поиск в интернете с суммаризацией данных, которые показали себя на тестах более стабильно.

Полноценная трансформация Siri в конкурента продвинутых чат-ботов вроде ChatGPT и Claude, по всей видимости, произойдет не раньше выхода iOS 27 осенью этого года. Планы могут измениться в любой момент, поскольку топ-менеджеры Apple крайне неохотно идут на очередные переносы, опасаясь репутационных потерь.

Ранее сообщалось, что Apple готовит доступный и мощный планшет. Компания скоро представит обновленные модели базового iPad и iPad Air. В устройствах будут важные улучшения, поэтому покупать прежнее поколение сейчас не стоит.