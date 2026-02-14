В Apple знову проблеми: чому відкладають найочікуванішу функцію iPhone (фото)

Apple знову зіткнулася з труднощами під час розробки своєї найамбітнішої функції останніх років — "розумного" голосового асистента Siri на базі Apple Intelligence.

Як повідомляє MacRumors з посиланням на звіт Bloomberg, довгоочікуване оновлення, яке планувалося випустити цієї весни разом з iOS 26.4, може бути відкладено. Тестування виявило низку серйозних проблем, через що впровадження функцій, ймовірно, доведеться розподілити по декількох релізах аж до виходу iOS 27 у вересні.

Чому Siri не можуть доробити

Історія із запуском поліпшеної Siri перетворюється на якусь епопею. Уперше ці можливості були анонсовані ще на WWDC 2024 як частина iOS 18. Тоді реліз обіцяли навесні 2025 року, але пізніше відклали на рік. Тепер, коли терміни підходять до iOS 26.4, з'ясувалося, що технологія все ще працює нестабільно. Інженери скаржаться на те, що асистент занадто довго обробляє запити або зовсім не розуміє команди.

Особливе занепокоєння викликає дивна поведінка алгоритмів: Siri іноді ігнорує власні потужності або партнерські технології Google Gemini, звертаючись по відповіді до ChatGPT навіть у тих ситуаціях, коли здатна впоратися сама. Крім того, функції персоналізації (здатність асистента аналізувати контекст листування і листів користувача) і управління додатками працюють з помилками і низькою точністю.

Siri давно присутня на пристроях Apple, але зараз відставання її функціональності від конкурентів стало як ніколи очевидним Фото: CNN

Коли вийде оновлення

У зв'язку з цим Apple переносить основне тестування на версію iOS 26.5, реліз якої заплановано на травень. Саме в цьому оновленні може з'явитися перемикач "preview" для глибокої інтеграції Siri з особистими даними. Однак керівництво компанії все ще сподівається випустити хоча б частину функцій у весняному апдейті iOS 26.4. Найімовірніше, користувачам спершу стануть доступні генерація зображень через Image Playground і розумний пошук в інтернеті з сумаризацією даних, які показали себе на тестах більш стабільно.

Повноцінна трансформація Siri в конкурента просунутих чат-ботів на кшталт ChatGPT і Claude, судячи з усього, відбудеться не раніше виходу iOS 27 восени цього року. Плани можуть змінитися в будь-який момент, оскільки топ-менеджери Apple вкрай неохоче йдуть на чергові перенесення, побоюючись репутаційних втрат.

