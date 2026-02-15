Лучшие беспроводные наушники на замену AirPods Pro: обзор Sony WF-1000XM6 (фото)

TWS-наушники WF-1000XM6 — давно ожидаемый релиз среди ценителей беспроводных гарнитур. Спустя два года после выхода пятого поколения компания намерена удивить эталонным шумоподавлением и качеством звука. Выросла, правда, и цена.

Эксперты GSMarena провели более недели с новинкой и выяснили, стоит ли переплачивать за передовой гаджет. Резюмируем наблюдения обозревателей.

Дизайн

Визуально аксессуар вызывает смешанные чувства. Инженеры Sony отказались от компактности предыдущего поколения: наушники стали крупнее и тяжелее (6,4 г каждый), а зарядный кейс получил угловатую форму и матовый пластик, который ощущается менее премиальным, чем у XM5.

Увеличенные габариты могут создать проблемы с ношением в узких карманах джинсов. В комплекте по-прежнему идут фирменные пенные амбушюры, обеспечивающие отличную пассивную изоляцию, но вызывающие дискомфорт у некоторых пользователей при длительном ношении из-за давления на ушной канал. Влагозащита осталась на базовом уровне (IPX4). Для легких брызг и дождя этого достаточно, но спецификация выглядит скромно на фоне конкурентов с IP57.

Кейс Sony WF-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Звук и шумоподавление

Если к эргономичности есть вопросы, то техническая начинка безупречна. Внутри установлен обновленный процессор V2 с поддержкой 32-битной обработки звука (ранее было 24 бита) и новый чип шумоподавления QN3e. Количество микрофонов выросло до четырех на каждый наушник. Звучание стало "теплее" и детальнее, с широкой динамической сценой и сбалансированным басом, который не перекрывает вокал и инструменты. Эксперты отмечают, что это для прослушивания инструментальной музыки модель подходит отлично.

Система активного шумоподавления (ANC) получила прирост эффективности на 25%. WF-1000XM6 блестяще справляются с подавлением средне- и высокочастотных шумов, таких как человеческая речь или гул офиса, превосходя всех прямых конкурентов. Режим прозрачности также доработали: голоса окружающих теперь звучат максимально естественно, без цифровых искажений.

Наушники Sony WF-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Функциональность и автономность

Наушники поддерживают кодеки LDAC, LC3, мультипоинт (подключение к двум устройствам) и функцию Speak-to-Chat, которая автоматически ставит музыку на паузу, когда вы начинаете говорить. Качество передачи голоса при звонках значительно улучшилось благодаря датчикам костной проводимости и новым микрофонам, отсекающим ветер и уличный шум. А вот автономность осталась на уровне 2023 года: 8 часов работы с включенным ANC и 24 часа с подзарядкой от кейса. Это достойный, но не рекордный показатель.

Выводы

Sony WF-1000XM6 — это почти бескомпромиссное решение для аудиофилов и тех, кто ищет абсолютную тишину в транспорте или офисе. Несмотря на спорный дизайн кейса и высокую цену, по качеству звука и шумоподавления это новый лидер рынка, способный потеснить популярные AirPods Pro 3.

На сайте производителя Sony WF-1000XM6 стоят 330 долларов (около 14 200 гривен).

Ранее сообщалось, что эти смартфоны стали хитом еще до официального появления. Новый опрос показал, что большинство людей с нетерпением ждут выхода новых смартфонов Sony, хотя информации о них почти нет.