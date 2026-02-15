Найкращі бездротові навушники на заміну AirPods Pro: огляд Sony WF-1000XM6 (фото)

TWS-навушники WF-1000XM6 — давно очікуваний реліз серед поціновувачів бездротових гарнітур. Через два роки після виходу п'ятого покоління компанія має намір здивувати еталонним шумозаглушенням і якістю звуку. Зросла, щоправда, і ціна.

Експерти GSMarena провели понад тиждень з новинкою і з 'ясували, чи варто переплачувати за передовий гаджет. Резюмуємо спостереження оглядачів.

Дизайн

Візуально аксесуар викликає змішані почуття. Інженери Sony відмовилися від компактності попереднього покоління: навушники стали більшими і важчими (6,4 г кожен), а зарядний кейс отримав незграбну форму і матовий пластик, який відчувається менш преміальним, ніж у XM5.

Збільшені габарити можуть створити проблеми з носінням у вузьких кишенях джинсів. У комплекті, як і раніше, йдуть фірмові пінні амбушюри, що забезпечують відмінну пасивну ізоляцію, але викликають дискомфорт у деяких користувачів при тривалому носінні через тиск на вушний канал. Вологозахист залишився на базовому рівні (IPX4). Для легких бризок і дощу цього достатньо, але специфікація виглядає скромно на тлі конкурентів з IP57.

Кейс Sony WF-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Звук і шумозаглушення

Якщо до ергономічності є питання, то технічна начинка бездоганна. Усередині встановлений оновлений процесор V2 з підтримкою 32-бітної обробки звуку (раніше було 24 біти) і новий чіп шумозаглушення QN3e. Кількість мікрофонів зросла до чотирьох на кожен навушник. Звучання стало "теплішим" і детальнішим, з широкою динамічною сценою і збалансованим басом, який не перекриває вокал та інструменти. Експерти відзначають, що це для прослуховування інструментальної музики модель підходить відмінно.

Система активного шумозаглушення (ANC) отримала приріст ефективності на 25%. WF-1000XM6 блискуче справляються з придушенням середньо- і високочастотних шумів, як-от людська мова або гул офісу, перевершуючи всіх прямих конкурентів. Режим прозорості також допрацювали: голоси оточуючих тепер звучать максимально природно, без цифрових спотворень.

Навушники Sony WF-1000XM6 Фото: gsmarena.com

Функціональність та автономність

Навушники підтримують кодеки LDAC, LC3, мультипоінт (підключення до двох пристроїв) і функцію Speak-to-Chat, яка автоматично ставить музику на паузу, коли ви починаєте говорити. Якість передачі голосу під час дзвінків значно покращилася завдяки датчикам кісткової провідності та новим мікрофонам, що відсікають вітер і вуличний шум. А ось автономність залишилася на рівні 2023 року: 8 годин роботи з увімкненим ANC і 24 години з підзарядкою від кейса. Це гідний, але не рекордний показник.

Висновки

Sony WF-1000XM6 — це майже безкомпромісне рішення для аудіофілів і тих, хто шукає абсолютну тишу в транспорті або офісі. Незважаючи на спірний дизайн кейса і високу ціну, за якістю звуку і шумозаглушення це новий лідер ринку, здатний потіснити популярні AirPods Pro 3.

На сайті виробника Sony WF-1000XM6 коштують 330 доларів (близько 14 200 гривень).

