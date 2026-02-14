Албанская актриса собралась судиться с правительством из-за ворованного образа для первой в мире ИИ-министерки

Первый в мире виртуальный министр Диэлла оказалась "копией" албанской актрисы Анилы Биши, которая собралась судиться с правительством страны из-за незаконного использования ее образа.

Женщина утверждает, что государство без разрешения воспользовалось ее лицом и голосом, чтобы в рамках национального эксперимента по цифровизации управления создать первого в мире ИИ-министра. Подробности рассказало агентство Reuters.

Анила Биша заявляет, что такие действия правительства вызвали преследования в интернете и нежелательное публичное внимание на улице.

"Сначала я удивилась, улыбнулась и сказала, что это, видимо, шутка. Теперь люди называют меня Диеллой и считают меня просто очередным министром правительства", — пожаловалась актриса.

Скриншот | актриса Анила Биша подает в суд на правительство

Актриса признается, что в 2025 году дала согласие на использование своих голоса и лица для создания виртуального помощника на базе искусственного интеллекта для правительственного сайта, чтобы помочь гражданам и предприятиям получать государственные документы. Однако Биша не позволяла использовать ее образ для создания виртуального политика в команде албанского премьер-министра.

Відео дня

"Люди, которым не нравится премьер-министр, теперь ненавидят и меня", — подчеркнула актриса.

Реакция правительства

В правительстве уже знают о желании судиться Биши. Там назвали иск "чушью" и отрицают незаконное использование образа актрисы. Однако в чем-то даже обрадовались: говорят, в суде будет возможность выяснить этот вопрос "раз и навсегда".

Дело должно продолжиться уже в понедельник, 16 февраля. Именно тогда суд должен постановить, заплатит ли правительство миллион евро компенсации Биши и признает ли незаконным использование ее образа.

Такую сумму компенсации адвокат актрисы считает вполне приемлемой.

Стоит напомнить, что в декабре вокруг албанского ИИ-министра Диеллы вспыхнул скандал, когда ее уличили во взятках. Издание Newsbar сообщало, что ее заподозрили в получении около 1,3 миллиона евро в биткоинах.

Напомним, 13 февраля портал Cybernews рассказал, что ИИ научился мстить: атаковал пользователя, который отклонил его код.

3 февраля издание Live Science предупреждало, что ИИ начнет атаковать социальные сети.