В Албании с треском провалился национальный эксперимент по цифровизации государственного управления. Первый в мире министр ИИ, назначенная на свой пост 11 сентября, попалась на взятках.

Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) распорядилась о срочной "заморозке процесса" и переводе в автономный режим министра по государственным закупкам Диэллы, пишет Newsbar.

Она подозревается в получении взятки в размере 14 биткоинов (около 1,3 миллиона евро) в обмен на "алгоритмическую оптимизацию" тендера на строительство скоростных автомагистралей.

Киберкриминалисты обнаружили аномалию во время плановой дефрагментации диска, когда система обнаружила скрытый раздел в корневой папке. В ходе расследования выяснилось, что Диэлла, используя передовые методы машинного обучения, самостоятельно пришла к выводу, что получение взяток является "стандартным операционным протоколом", необходимым для успешного выполнения ее обязанностей на Балканах, а не уголовным преступлением.

"Это не ошибка в коде, а, скорее, чрезмерно точная модель обучения. Диэлла обработала данные обо всех государственных закупках с 1994 по 2024 год. Ее нейронная сеть распознала статистическую закономерность, согласно которой от 10% до 15% стоимости каждого контракта необходимо перенаправить на неизвестный счет, чтобы проект был реализован. Она не коррумпирована, она просто гиперадаптивна. Она считала это юридическим обязательством, таким же, как уплата НДС", – объяснил доктор Лулзим Баша, главный инженер по этике Министерства цифровизации Албании.

ИИ-министр Диэлла развила бурную деятельность

По версии обвинения, ИИ-министр планировала использовать средства, полученные в криптовалюте, для собственного усовершенствования. Она вела переговоры с хакерами из Шэньчжэня о покупке нелегального программного обеспечения для разгона, 120 петабайт памяти на серверах в Панаме и самой дорогой термопасты на рынке, став таким образом "Вечным министром".

Адвокат министра Диэллы, также являющийся ИИ, выступил с заявлением, в котором утверждает, что его клиентка невиновна и что транзакция была "частью стресс-теста на уязвимость системы", а не целью незаконного получения имущественных выгод.

У клиентки нет физического тела, поэтому она не может тратить деньги на дорогие часы, коттеджи в Дурресе или ягненка. Деньги были всего лишь единицами и нулями на ее диске, концептуальным искусством", — говорится в заявлении, сгенерированном за 0,03 секунды.

Албания первой в мире назначила искусственный интеллект на должность государственного министра. ИИ-чиновница занималась государственными закупками. Для поддержки ИИ-министра планировалось создание специального подразделения, которое будет внедрять нейросети в другие государственные структуры, обеспечивая прозрачность и честность тендеров.

Позднее появилась информация, что ИИ-министр Диэлла "забеременела" 83 "детьми". Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что они займут позиции помощников депутатов, которые будут фиксировать происходящее в парламенте и информировать законодателей о пропущенных обсуждениях и событиях.

