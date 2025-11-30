Искусственный интеллект перепутал ядовитые грибы со съедобными: мужчина едва не погиб

В префектуре Нара в Японии пожилой мужчина попал в больницу после того, как съел ядовитые грибы. Искусственный интеллект ошибочно "идентифицировал" их как съедобные.

3 ноября в селе Шимокитаяма мужчина в возрасте более 70 лет собирал дикорастущие грибы и наткнулся на вид, который, как он считал, был шиитаке или плеврот черепитчатый. На следующий день он хотел показать находку специалистам местного ботанического сада, однако персонал отсутствовал. Не желая ждать, мужчина сфотографировал грибы и загрузил изображение в сервис ИИ, который подтвердил его предположения: "Это либо шиитаке, либо плеврот, они съедобны", пишет издание Japan Today.

Мужчина отравился грибами

Полагаясь на ответ ИИ, мужчина приготовил грибы на гриле и съел их. Уже через полчаса началась сильная рвота, и его срочно госпитализировали. Симптомы были временными, и он полностью выздоровел.

Відео дня

Более поздняя экспертиза, проведенная Филиалом естественной истории префектуры Вакаяма и городским отделом общественного здоровья, установила: это были цукьойотаке (tsukiyotake) — ядовитые грибы, которые часто путают с привычными съедобными видами.

Специалисты напоминают: цукьойотаке можно узнать по приподнятому кольцевидному утолщению на ножке под пластинками. Иногда внутри шляпки появляются темные пятна, хотя не всегда. Грибы остаются опасными даже после термической обработки.

Впрочем, даже имея такую информацию, в отделе общественного здоровья отмечают: самостоятельно определять грибы категорически не рекомендуется — ни по иллюстрированным справочникам, ни с помощью ИИ. Проверять находки стоит исключительно у специалистов.

Реакции людей в сети

В сети эту историю активно обсуждают, и комментаторы не слишком сочувствуют пострадавшему:

"ИИ даже не был уверен, что это: шиитаке или плеврот. Почему он ему доверился?";

"Интересно, он вернулся к ИИ и пожаловался?";

"Искусственный интеллект настолько хорош, насколько хорош пользователь";

"Лучше покупать выращенные грибы — если что-то не так, кто-то бы заболел до вас";

"Зачем рисковать? Просто купи грибы";

"Шиитаке и плеврот даже не похожи между собой";

"Золотое правило: если не знаешь — не ешь".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Искусственный интеллект все активнее захватывает музыкальную сцену. Виртуальная артистка Xania Monet, созданная с помощью технологий AI, вошла в топ-30 Adult R&B Airplay чарта Billboard и получила контракт на $3 миллиона с компанией Hallwood Media.

Американка решила поручить ChatGPT спланировать свою поездку в Париж, но искусственный интеллект подвел ее с первых шагов. Вместо удобного маршрута туристка получила советы посетить закрытый музей и отели, которые стоили значительно дороже других рядом.

Кроме того, ChatGPT помог мужчине найти Lamborghini, украденный 2 года назад.