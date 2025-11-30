Штучний інтелект переплутав отруйні гриби з їстівними: чоловік ледь не загинув

У префектурі Нара в Японії літній чоловік потрапив до лікарні після того, як з’їв отруйні гриби. Штучний інтелект помилково “ідентифікував” їх як їстівні.

3 листопада у селі Шімокітаяма чоловік у віці понад 70 років збирав дикорослі гриби й натрапив на вид, що, як він вважав, був шиїтаке або плеврот черепичастий. Наступного дня він хотів показати знахідку фахівцям місцевого ботанічного саду, однак персонал був відсутній. Не бажаючи чекати, чоловік сфотографував гриби й завантажив зображення в сервіс ШІ, який підтвердив його припущення: "Це або шиїтаке, або плеврот, вони їстівні", пише видання Japan Today.

Чоловік отруївся грибами

Покладаючись на відповідь ШІ, чоловік приготував гриби на грилі та з’їв їх. Уже за пів години почалося сильне блювання, і його терміново госпіталізували. Симптоми були тимчасовими, і він повністю одужав.

Пізніша експертиза, проведена Філією природничої історії префектури Вакаяма та міським відділом громадського здоров’я, встановила: це були цукьойотаке (tsukiyotake) — отруйні гриби, які часто плутають зі звичними їстівними видами.

Фахівці нагадують: цукьойотаке можна впізнати за піднятим кільцеподібним потовщенням на ніжці під пластинками. Інколи всередині шапинки з’являються темні плями, хоча не завжди. Гриби залишаються небезпечними навіть після термічної обробки.

Втім, навіть маючи таку інформацію, у відділі громадського здоров’я наголошують: самостійно визначати гриби категорично не рекомендується — ані за ілюстрованими довідниками, ані за допомогою ШІ. Перевіряти знахідки варто виключно у спеціалістів.

Реакції людей в мережі

У мережі цю історію активно обговорюють, і коментатори не надто співчувають постраждалому:

"ШІ навіть не був упевнений, що це: шиїтаке чи плеврот. Чому він йому довірився?";

"Цікаво, він повернувся до ШІ і поскаржився?";

"Штучний інтелект настільки хороший, наскільки хороший користувач";

"Краще купувати вирощені гриби — якщо щось не так, хтось би захворів до вас";

"Навіщо ризикувати? Просто купи гриби";

"Шиїтаке та плеврот навіть не схожі між собою";

"Золоте правило: якщо не знаєш — не їж".

