ШІ підкорює світ: співачка, якої насправді не існує, отримала $3 мільйони (відео)

Штучний інтелект дедалі активніше захоплює музичну сцену. Віртуальна артистка Xania Monet, створена за допомогою технологій AI, увійшла до топ-30 Adult R&B Airplay чарту Billboard і отримала контракт на $3 мільйони із компанією Hallwood Media.

Xania — проєкт поетки та авторки з Міссісіпі Теліші "Ніккі" Джонс, яка за допомогою AI-платформи Suno перетворює власні вірші на пісні, пише Odditycentral.

За словами менеджера співачки Ромела Мерфі, Xania — це не просто штучна модель, а "людська творчість, підсилена технологіями":

"Ми використали AI як інструмент, щоби донести справжні історії й почуття до слухачів. Музика й сенси — це людські, а AI лише допомагає їх реалізувати", — зазначив він у коментарі для CNN.

Пісня, яку написав штучний інтелект

Хіт "How Was I Supposed to Know" спочатку став вірусним у TikTok, а згодом потрапив у чарти Billboard. Всього за чотири місяці Xania Monet випустила 44 треки на Spotify, зібрала 1,2 мільйона слухачів і майже 800 тисяч підписників у соцмережах.

Попри шалений успіх, не всі в музичній індустрії сприйняли явище позитивно. Багато артистів побоюються, що AI може витіснити реальних виконавців, а музичні лейбли інвестуватимуть у технологічні моделі замість людського таланту.

Сама Теліша Джонс каже, що не вбачає у цьому загрози.

"Я не співачка, але я творець. AI — це лише інструмент, який допомагає мені оживити свої вірші. Справжнє мистецтво — все одно людське", — сказала Джонс.

