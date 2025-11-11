ИИ покоряет мир: певица, которой на самом деле не существует, получила $3 миллиона (видео)

Искусственный интеллект все активнее захватывает музыкальную сцену. Виртуальная артистка Xania Monet, созданная с помощью технологий AI, вошла в топ-30 Adult R&B Airplay чарта Billboard и получила контракт на $3 миллиона с компанией Hallwood Media.

Xania — проект поэтессы и автора из Миссисипи Телиши "Никки" Джонс, которая с помощью AI-платформы Suno превращает собственные стихи в песни, пишет Odditycentral.

По словам менеджера певицы Ромела Мерфи, Xania — это не просто искусственная модель, а "человеческое творчество, усиленное технологиями":

"Мы использовали AI как инструмент, чтобы донести настоящие истории и чувства до слушателей. Музыка и смыслы — это человеческие, а AI лишь помогает их реализовать", — отметил он в комментарии для CNN.

Песня, которую написал искусственный интеллект

Хит "How Was I Supposed to Know" сначала стал вирусным в TikTok, а затем попал в чарты Billboard. Всего за четыре месяца Xania Monet выпустила 44 трека на Spotify, собрала 1,2 миллиона слушателей и почти 800 тысяч подписчиков в соцсетях.

Несмотря на огромный успех, не все в музыкальной индустрии восприняли явление положительно. Многие артисты опасаются, что AI может вытеснить реальных исполнителей, а музыкальные лейблы будут инвестировать в технологические модели вместо человеческого таланта.

Сама Телиша Джонс говорит, что не видит в этом угрозы.

"Я не певица, но я творец. AI — это лишь инструмент, который помогает мне оживить свои стихи. Настоящее искусство — все равно человеческое", — сказала Джонс.

