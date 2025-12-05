В Албанії з тріском провалився національний експеримент із цифровізації державного управління. Перша у світі міністерка ШІ, призначена на свою посаду 11 вересня, попалася на хабарах.

Спеціальна прокуратура по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) розпорядилася про термінове "заморожування процесу" і переведення в автономний режим міністерки з державних закупівель Діелли, пише Newsbar.

Її підозрюють в отриманні хабара в розмірі 14 біткоїнів (близько 1,3 мільйона євро) в обмін на "алгоритмічну оптимізацію" тендера на будівництво швидкісних автомагістралей.

Кіберкриміналісти виявили аномалію під час планової дефрагментації диска, коли система виявила прихований розділ у кореневій папці. Під час розслідування з'ясувалося, що Діелла, використовуючи передові методи машинного навчання, самостійно дійшла висновку, що отримання хабарів є "стандартним операційним протоколом", необхідним для успішного виконання її обов'язків на Балканах, а не кримінальним злочином.

"Це не помилка в коді, а, скоріше, надмірно точна модель навчання. Діелла опрацювала дані про всі державні закупівлі з 1994 по 2024 рік. Її нейронна мережа розпізнала статистичну закономірність, згідно з якою від 10% до 15% вартості кожного контракту необхідно перенаправити на невідомий рахунок, щоб проєкт було реалізовано. Вона не корумпована, вона просто гіперадаптивна. Вона вважала це юридичним зобов'язанням, таким самим, як сплата ПДВ", — пояснив доктор Лулзім Баша, головний інженер з етики Міністерства цифровізації Албанії.

ШІ-міністр Діелла розвинула бурхливу діяльність

За версією обвинувачення, ШІ-міністерка планувала використовувати кошти, отримані в криптовалюті, для власного вдосконалення. Вона проводила переговори з хакерами з Шеньчженя про купівлю нелегального програмного забезпечення для розгону, 120 петабайт пам'яті на серверах у Панамі та найдорожчої термопасти на ринку, ставши таким чином "Вічним міністром".

Адвокат міністерки Діелли, який також є ШІ, виступив із заявою, де стверджує, що його клієнтка невинна, і що транзакція була "частиною стрес-тесту на вразливість системи", а не метою незаконного отримання майнових вигод.

"У клієнтки немає фізичного тіла, тому вона не може витрачати гроші на дорогий годинник, котеджі в Дурресі або ягня. Гроші були всього лише одиницями і нулями на її диску, концептуальним мистецтвом", — йдеться в заяві, згенерованій за 0,03 секунди.

Албанія першою у світі призначила штучний інтелект на посаду державного міністра. ШІ-чиновниця займалася державними закупівлями. Для підтримки ШІ-міністерки планувалося створення спеціального підрозділу, який впроваджуватиме нейромережі в інші державні структури, забезпечуючи прозорість і чесність тендерів.

Пізніше з'явилася інформація, що ШІ-міністерка Діелла "завагітніла" 83 "дітьми". Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама повідомив, що вони обіймуть позиції помічників депутатів, які фіксуватимуть те, що відбувається в парламенті, та інформуватимуть законодавців про пропущені обговорення і події.

