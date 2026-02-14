Албанська акторка зібралася судитися з урядом через крадений образ для першої у світі ШІ-міністерки

Перша у світі віртуальна міністерка Діелла виявилась "копією" албанської акторки Аніли Біші, яка зібралася судитися з урядом країни через незаконне використання її образу.

Жінка стверджує, що держава без дозволу скористалася її обличчям та голосом, аби у межах національного експерименту із цифровізації управління створити першу у світі ШІ-міністерку. Подробиці розповіло агентство Reuters.

Аніла Біша заявляє, що такі дії уряду спричинили переслідування в інтернеті та небажану публічну увагу на вулиці.

"Спочатку я здивувалася, посміхнулася і сказала, що це, мабуть, жарт. Тепер люди називають мене Діеллою і вважають мене просто черговим міністром уряду", — поскаржилася акторка.

Скриншот | акторка Аніла Біша подає до суду на уряд

Акторка зізнається, що у 2025 році дала згоду на використання своїх голосу та обличчя для створення віртуального помічника на базі штучного інтелекту для урядового веб-сайту, щоб допомогти громадянам і підприємствам отримувати державні документи. Однак Біша не дозволяла використовувати її образ для створення віртуальної політикині у команді албанського прем'єр-міністра.

"Люди, яким не подобається прем'єр-міністр, тепер ненавидять і мене", — наголосила акторка.

Реакція уряду

В уряді вже знають про бажання судитися Біші. Там назвали позов "нісенітницею" і заперечили незаконне використання образу акторки. Проте у дечому навіть зраділи: кажуть, у суді буде змога з'ясувати це питання "раз і назавжди".

Справа має продовжитися вже у понеділок, 16 лютого. Саме тоді суд має постановити, чи заплатить уряд мільйон євро компенсації Біші і визнає незаконним використання її образу.

Таку суму компенсації адвокат акторки вважає цілком прийнятною.

Варто нагадати, що у грудні довкола албанської ШІ-міністерки Діелли спалахнув скандал, коли її викрили на хабарях. Видання Newsbar повідомляло, що її запідозрили в отриманні близько 1,3 мільйона євро у біткоїнах.

Нагадаємо, 13 лютого портал Cybernews розповів, що ШІ навчився мстити: атакував користувача, який відхилив його код.

3 лютого видання Live Science попереджало, що ШІ почне атакувати соціальні мережі.