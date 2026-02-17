Индия проведет мировой саммит по искусственному интеллекту: участвуют лидеры отрасли

Руководители мировых гигантов в области искусственного интеллекта на этой неделе присоединятся к саммиту India AI Impact Summit в Нью-Дели. Среди них: гендиректор Alphabet Сундар Пичаи, гендиректор OpenAI Сэм Альтман, и гендиректор Google DeepMind Демис Хассабис.

Большой саммит по искусственному интеллекту состоится в то время, когда Индия пытается привлечь больше инвестиций в эту отрасль, сообщает информационное агентство Reuters.

Правительство страны уже обязалось инвестировать 68 миллиардов долларов в искусственный интеллект и облачную инфраструктуру до 2030 года. Индия привлекает внимание компаний, занимающихся искусственным интеллектом, в частности это Google, Microsoft и Amazon.

Дели впервые проводит это глобальное мероприятие в развивающихся странах. Индийские чиновники позиционируют Индийский саммит по вопросам влияния искусственного интеллекта, который начался в понедельник, как платформу для усиления роли этих стран в управлении искусственным интеллектом.

Среди ключевых спикеров саммита — Сундар Пичаи, Сэм Альтман и Демис Хассабис, а также генеральный директор Anthropic Дарио Амодей, и CEO компании Reliance Мукеш Амбани. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также должен выступить вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который посещает Индию в рамках двустороннего визита.

"Тема саммита -... благосостояние для всех, счастье для всех, что отражает наше общее обязательство использовать искусственный интеллект для развития, ориентированного на человека", — написал Моди в соцсети X.

Индия еще не создала глобально доминирующей модели передового искусственного интеллекта, которая могла бы конкурировать с моделями США или Китая. Она делает ставку на то, что ее конкурентное преимущество заключается в масштабном внедрении, а не в разработке базовых моделей. Индийское правительство призвало сосредоточиться на "инновациях, ориентированных на применение", а не на стремлении к разработке мегамоделей передового масштаба.

Стратегия подкреплена значительным внедрением на внутреннем рынке: с более 72 миллионами ежедневных пользователей ChatGPT, к концу 2025 года Индия уже стала крупнейшим рынком пользователей OpenAI.

Но быстрое внедрение искусственного интеллекта также угрожает рабочим местам в ИТ-секторе Индии, который стоит 283 миллиарда долларов, а инвестиционный банк Jefferies прогнозирует, что к 2030 году колл-центры могут столкнуться с 50% падением доходов из-за внедрения искусственного интеллекта.

