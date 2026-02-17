Індія проведе світовий саміт зі штучного інтелекту: беруть участь лідери галузі

Керівники світових гігантів у галузі штучного інтелекту цього тижня приєднаються до саміту India AI Impact Summit у Нью-Делі. Серед них: гендиректор Alphabet Сундар Пічаї, гендиректор OpenAI Сем Альтман, та гендиректор Google DeepMind Деміс Хассабіс.

Великий саміт зі штучного інтелекту відбудеться в той час, коли Індія намагається залучити більше інвестицій у цю галузь, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Уряд країни вже зобов'язався інвестувати 68 мільярдів доларів у штучний інтелект та хмарну інфраструктуру до 2030 року. Індія привертає увагу компаній, що займаються штучним інтелектом, зокрема це Google, Microsoft та Amazon.

Делі вперше проводить цей глобальний захід у країнах, що розвиваються. Індійські чиновники позиціонують Індійський саміт з питань впливу штучного інтелекту, який розпочався в понеділок, як платформу для посилення ролі цих країн в управлінні штучним інтелектом.

Відео дня

Серед ключових спікерів саміту – Сундар Пічаї, Сем Альтман та Деміс Хассабіс, а також генеральний директор Anthropic Даріо Амодей, та CEO компанії Reliance Мукеш Амбані. Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді також має виступити разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, який відвідує Індію в рамках двостороннього візиту.

"Тема саміту —… добробут для всіх, щастя для всіх, що відображає наше спільне зобов’язання використовувати штучний інтелект для розвитку, орієнтованого на людину", — написав Моді в соцмережі X.

Індія ще не створила глобально домінуючої моделі передового штучного інтелекту, що могла конкурувати з моделями США чи Китаю. Вона робить ставку на те, що її конкурентна перевага полягає у масштабному впровадженні, а не в розробці базових моделей. Індійський уряд закликав зосередитися на "інноваціях, орієнтованих на застосування", а не на прагненні до розробки мегамоделей передового масштабу.

Стратегія підкріплена значним впровадженням на внутрішньому ринку: з понад 72 мільйонами щоденних користувачів ChatGPT, до кінця 2025 року Індія вже стала найбільшим ринком користувачів OpenAI.

Але швидке впровадження штучного інтелекту також загрожує робочим місцям в ІТ-секторі Індії, який коштує 283 мільярди доларів, а інвестиційний банк Jefferies прогнозує, що до 2030 року кол-центри можуть зіткнутися з 50% падінням доходів через впровадження штучного інтелекту.

Нагадаємо, що ШІ атакував розробника Скотта Шамбо, який відхилив його код. Він був запропонований випадковим агентом штучного інтелекту OpenClaw на GitHub. Після цього ШІ написав про Скотта Шамбо зневажливу статтю.

Раніше ми також інформували, що ChatGPT тепер показує рекламу – OpenAI запустила показ в додатку. Першими з цим зіткнуться жителі США, які використовують безкоштовні акаунти або новий бюджетний тариф Go. Цей крок OpenAI обумовлений тим, що обслуговування інфраструктури ШІ вимагає великих грошей, а безкоштовні версії сервісу поки не приносять прибутку.