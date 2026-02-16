Топ-3 холодильника, которых следует избегать: худшие бренды по мнению пользователей

Удовлетворенность клиентов зависит от типа холодильника; многочисленные отзывы покупателей указывают на проблемы с льдогенератором и диспенсером воды в течение нескольких месяцев после покупки.

В последние годы появилось множество улучшений для холодильников, включая "умные" дисплеи, настраиваемые зоны охлаждения и встроенные системы приготовления кофе. Некоторые считают смарт-холодильники пустой тратой денег, других, наоборот, привлекают многочисленные преимущества. Аналитики Consumer Reports составили рейтинг холодильников на основе удовлетворенности клиентов. И вот марки, которых следует избегать, пишет bgr.com.

Frigidaire

Удовлетворенность клиентов зависит от типа холодильника — с верхней морозильной камерой, с нижней морозильной камерой или двухкамерный — многочисленные отзывы покупателей указывают на проблемы с льдогенератором и диспенсером воды в течение нескольких месяцев после покупки. В одном из отзывов на Trustpilot утверждается, что Frigidaire продал "поломанный холодильник", а затем отказался заменить его или вернуть деньги.

Также поступают многочисленные жалобы на плохое послепродажное обслуживание со стороны производителя, и люди сообщают о полном разрушении уплотненителей. Другие жалуются на то, что их перенаправляют из одного сервисного центра в другой, причем производитель организует вызовы для ремонта в центры, которые даже не обслуживают район клиента.

Холодильник на кухне Фото: Pixels

Electrolux

Electrolux существует уже более 100 лет и является материнской компанией Frigidaire. Это означает, что марки могут использовать одни и те же основные компоненты и многие инженерные решения.

Пользователи Reddit поделились несколькими печальными историями о том, как бытовая техника Electrolux — в частности, холодильники — выходила из строя через несколько месяцев после покупки. Кроме того, компания, похоже, заслужила негативную репутацию у потребителей, поскольку в онлайн-обсуждениях можно найти множество жалоб на общую гарантию и послепродажную поддержку.

Мнения об этих холодильниках сильно различаются в зависимости от страны проживания потребителей: в Европе эту технику считают хорошей. Но американские потребители негативно относятся к этому бренду.

KitchenAid

Компании поступает много жалоб на холодильники, причем наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются потребители, обычно являются льдогенераторы и компрессоры. Также есть сообщения о том, что потребители утверждают, что KitchenAid отказывалась устранять проблему в морозильной камере после того, как техник приехал и сказал, что проблема решена, хотя это было не так.

Некоторые отмечают, что холодильники KitchenAid в целом могут быть надежными. Однако пластик во внутренней отделке не создает ощущение "премиальности", которое должен иметь холодильник по такой цене. Кроме того, пластиковые компоненты трескаются и меняют цвет быстрее, чем потребители могли бы ожидать от прибора, который стоит несколько сотен долларов.

