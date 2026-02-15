Лучшие повербанки в Украине: топ-3 емких аккумулятора для ноутбука и гаджетов (фото)

В условиях блэкаутов мощный повербанк по необходимости сравнялся со смартфоном. Изучаем доступные в продаже в Украине варианты.

Фокус собрал три популярных внешних аккумулятора, которые высоко оценили пользователи на маркетплейсах.

Samsung Battery Pack 20 000 mAh 45W

Аккумулятор емкостью 20 000 мА·ч поддерживает технологию Super Fast Charging 2.0, выдавая до 45 Вт мощности через порт USB-C. Этого достаточно для зарядки современных ультрабуков (экономичных моделей) и быстрой подпитки флагманских смартфонов.

Повербанк оснащен тремя портами USB-C, что позволяет заряжать до трех гаджетов одновременно (правда, мощность при этом будет делиться). Компактные размеры (152x76x25.5 мм) и вес 402 г делают его удобным для ежедневного ношения в рюкзаке.

Владельцы отмечают высокое качество сборки и соответствие заявленной емкости в 20 000 мА·ч. Главный плюс — стабильная работа с ноутбуками (держит заряд более 2 часов) и быстрая зарядка самого повербанка при наличии мощного блока питания (от 25-30 Вт). Из минусов упоминают короткий комплектный кабель и отсутствие портов USB-A, что может быть неудобно для владельцев старой периферии.

Цена: 2 399 грн.

Повербанк Techno PDC130 38000 mAh USB-C 130W Black Фото: rozetka.com.ua

Techno PDC130 38 000 mAh 130W

Емкость в 38 000 мА·ч (137 Вт·ч) дает возможность зарядить среднестатистический ноутбук 2 раза или смартфон до 12 раз. Суммарная мощность портов достигает 130 Вт, а основной разъем USB-C способен выдавать до 100 Вт, чего хватит даже для MacBook Pro 15".

Важная особенность — скорость восстановления. Сам повербанк заряжается всего за 2,5 часа через 100-ваттный вход, что критически важно в условиях коротких включений света. На корпусе есть информативный LED-дисплей с точным процентом заряда. Набор портов универсален: два мощных USB-C и один классический USB-A с поддержкой Quick Charge 3.0.

Пользователи, как правило, в восторге от сочетания огромной емкости и скорости зарядки. Многие используют его для питания роутеров и рабочих ноутбуков, подтверждая, что заряда хватает на 3-4 цикла или 7-8 часов непрерывной работы. Нюанс — для зарядки ноутбуков важно, чтобы их потребление не превышало 100 Вт. Из недостатков отмечают необходимость докупать мощный блок питания на 100 Вт отдельно, так как в комплекте идет только кабель, а также редкие случаи брака с зависанием индикатора заряда.

Цена: 3 999 грн.

Повербанк Swissten Power Bank For Laptop 30000 mAh 133W PD Grey Фото: rozetka.com.ua

Swissten Power Bank 30 000 mAh 133W

Сбалансированное решение для офисной работы и поездок. Модель предлагает емкость 30 000 мА·ч и пиковую выходную мощность до 133 Вт. Главный порт USB-C выдает до 100 Вт по протоколу Power Delivery, что делает его совместимым с большинством современных лэптопов. Корпус выполнен из негорючего материала ABS+PC, повышая безопасность эксплуатации.

Устройство имеет три выхода: два USB-C и один USB-A. Можно видеть текущее потребление гаджетов в ваттах и амперах на встроенном дисплее. Заряжается сам аккумулятор относительно быстро за счет поддержки 60-ваттного блока.

Swissten хвалят за "честную" мощность и информативный экран, который помогает контролировать процесс зарядки. Устройство отлично справляется с питанием макбуков и офисных ноутбуков, выдерживая около 7 часов нагрузки. Дизайн называют стильным и качественным. Из претензий — несколько тугие разъемы USB-C, которые поначалу требуют усилий при подключении кабеля.

Цена: 3 899 грн.

